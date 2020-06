Fornite, in arrivo le automobili: ecco tutto quello che c'è da sapere

Annunciate come una delle novità più importanti della Stagione 3 Capitolo 2 di Fornite, le automobili ancora non sono arrivate nel videogame. Mostrate nel trailer che annuncia la nuova stagione, Epic Games ha preferito non inserirle fin da subito, ma aspettare qualche settimana, in modo che i giocatori potessero prendere mano con tutte le novità della nuova stagione. Ora, però, sembra che sia tutto pronto e che Epic Games stia lavorando per rilasciare le automobili il prima possibile.

La notizia arriva dall’account Twitter FortTory, diventato famoso proprio grazie alle anticipazioni su Fortnite. Come si può leggere da uno degli ultimi tweet, in totale le automobili aggiunte saranno quattro, che si differenzieranno per dimensioni, velocità e capienza del serbatoio. Una delle caratteristiche sarà proprio quest’ultima: ogni veicolo avrà un massimo di carburante e una volta finito, bisognerà scendere e proseguire a piedi. Non si sa quando le automobili verranno aggiunte nel gioco, ma il rilascio dovrebbe essere imminente: Epic Games, infatti, ha annunciato che nelle prossime settimane chiuderà per le ferie e quindi non ci sarà nessun nuovo aggiornamento.

Fornite, dettagli sulle automobili

Quattro modelli con dimensioni e velocità differenti. Epic Games ha deciso di portare nel videogame una delle caratteristiche che finora contraddistingueva Call of Duty: Warzone, la presenza di automobili e camioncini da guerra. In totale saranno quattro le automobili aggiunte su Fortnite:

ValetSmall

ValetMedium

ValetLarge

DagwoodTruck.

Le prime tre saranno delle classiche automobili: il modello più piccolo sarà più veloce, ma allo stesso tempo anche meno resistente, mentre ValetLarge sarà più lento, ma più difficile da far esplodere. DagwoodTruck, invece, sarà un camion molto forte e che potrà essere utilizzato per scappare dai nemici.

I quattro veicoli avranno anche un’autonomia che varia in base al carburante a disposizione. ValetSmall e Valet Medium avranno una riserva di carburante pari a 100, mentre ValetLarge avrà carburante pari a 150. Il camion avrà una capacità del carburante pari a 100.

Quando arrivano le automobili su Fortnite

Non c’è una data precisa per il rilascio, ma dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, forse già a a inizio luglio.