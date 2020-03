Fortnite non funziona oggi, impossibile accedere ai server

Fonte foto: More Than Production / Shutterstock.com

11 Marzo 2020 - Dalle 10:00 dell’11 marzo 2020 molti utenti hanno difficoltà ad accedere a Fortnite. Il problema, però, non è dei server del videogame, ma della connessione internet degli utenti. Infatti, da questa mattina la rete Internet di TIM ha dei problemi con Internet: non si riesce ad accedere alle piattaforme di gaming e ai singoli videogiochi. Gli stessi problemi stanno colpendo il PlayStation Network, Call of Duty: Warzone e le piattaforme di Electronic Arts.

In queste ore sono centinaia le segnalazione sui social network di utenti che non riescono a giocare a Fortnite. Ma i server del videogame sono perfettamente funzionanti, il disservizio riguarda solamente la connessione Internet. Non è un caso che alcuni giocatori che hanno attivato la rete dati dello smartphone hanno potuto effettuare l’accesso a Fortnite senza nessun tipo di problema. Se volete giocare a Battle Royale l’unica soluzione è attivare la rete dati della propria scheda SIM, facendo attenzione a non terminare i giga dell’abbonamento mensile. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Perché non funziona Fortnite 11 marzo 2020

Chi in queste ore sta segnalando che Fortnite non funziona, in realtà sta commettendo un grosso errore. Il videogame, infatti, funziona perfettamente, ma è la connessione a Internet di TIM che sta creando dei problemi. Come abbiamo segnalato in un altro articolo, da questa mattina la rete fissa di TIM non permette di accedere alle piattaforme di gaming e ad altri siti stranieri. Non si conoscono i motivi, ma è certo che i tecnici sono al lavoro per risolvere al più presto i problemi.

Leggendo i commenti degli utenti su downdetector.it, in molti segnalano di non riuscire ad accedere a Fortnite. L’unica soluzione da adottare al momento è di aspettare che vengano risolti i problemi di TIM.

Aggiornamento ore 15:00. Il problema sembra essere rientrato