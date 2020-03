TIM down, problemi Internet in tutta Italia: cosa sta succedendo

11 Marzo 2020 - Problemi generalizzati alla rete fissa di TIM in tutta Italia: da questa mattina alle ore 10:00 molti utenti segnalano l’impossibilità di accedere alle piattaforme di gaming, come ad esempio PlayStation Network, Origin, Fortnite e più in generale a qualsiasi videogioco che necessita di connessione a Internet per giocare. Leggendo i commenti degli utenti sui social network, sembra che il problema riguardi solo il mondo dei videogame, mentre la navigazione sui siti internet funziona correttamente.

Su downdetector.it, sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti quando un servizio o un’applicazione non funzionano, sono già centinaia i commenti. Il disservizio sembra colpire tutta Italia, senza nessuna distinzione. Oltre al non poter accedere alle piattaforme di gaming e ai singoli videogiochi (come ad esempio Call of Duty: Warzone, la nuova battle royale gratuita disponibile dal 10 marzo 2020), non è possibile accedere anche ad alcuni siti web, soprattutto esteri e cinesi. I motivi del down di Tim non si conoscono, ma continueremo a monitorare la situazione.

Perché Internet TIM non funziona 11 marzo 2020

Il malfunzionamento riguarda solamente la rete Internet e non quella telefonica: si può continuare a chiamare tranquillamente senza nessun timore. Come detto precedentemente, i problemi riguardano esclusivamente le piattaforme di gaming e l’accesso ad alcuni siti stranieri. Ad esempio molti utenti segnalano che non riescono ad accedere al proprio profilo su PlayStation Network, la piattaforma per giocare online con la PlayStation 4. Ma lo stesso si può dire per Fortnite e per Call of Duty.

Per il momento non conosciamo i motivi che stanno portando TIM a non funzionare, ma sicuramente i tecnici sono già al lavoro per risolvere il disservizio. Continuiamo a monitorare la situazione e vi aggiorneremo.