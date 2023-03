Galaxy A23, prezzo in picchiata: oggi è un affare per tutti

Manca sempre meno alle Offerte di Primavera, il primo grande evento dell’anno lanciato da Amazon e che vedrà migliaia di dispositivi in super promo. Già da oggi, però, troviamo qualche dispositivo in offerta con uno sconto eccezionale. Ci riferiamo a uno smartphone particolare, lanciato sul mercato da qualche mese e che subito è diventato uno dei più richiesti e desiderati. Stiamo parlando del Galaxy A23, telefonino medio di gamma di Samsung che oggi troviamo in super offerta sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 35%. Si tratta di una delle migliori promo attive per un device di questo genere. Il prezzo è davvero interessante e vi consigliamo di non perdere questa opportunità.

Il Samsung Galaxy A23 ha una scheda tecnica molto interessante e un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Basta poco per capirlo: schermo di ampie dimensioni con un refresh rate elevato che assicura un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni, processore Snapdragon con modem 5G integrato, una batteria a lunghissima durata e ben quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 50MP. Chiedere di più a uno smartphone che costa poco più di 200€ è complicato.

Galaxy A23: la scheda tecnica

La serie Galaxy A è sempre stata uno dei fiori all’occhiello di Samsung. Costa molto meno dei modelli Galaxy S, ma garantisce ottime prestazioni. Inoltre, il rapporto qualità-prezzo è eccezionale, come dimostra il Galaxy A23. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Il dispositivo si distingue per il grande schermo da 6,6", con risoluzione FHD e un refresh rate di ben 120Hz, generalmente presente solo nei modelli premium o di fascia alta. Questa frequenza di aggiornamento rende il dispositivo estremamente fluido, specialmente durante l’uso quotidiano con le app social e i videogiochi che supportano i 90-120Hz. Il processore Snapdragon 695, con modem 5G integrato, garantisce prestazioni massime e anche il supporto alla massima velocità di connessione dati, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD.

Anche il comparto fotografico posteriore è uno dei punti forti del dispositivo, con un set di sensori completo sotto ogni punto di vista. La fotocamera principale è da 50MP e ha anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine, assicurando immagini e video perfetti in ogni situazione, anche quando c’è poca luce. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 5MP e un doppio sensore da 2MP. La fotocamera frontale è da 8MP e può contare sull’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con un’altra caratteristica molto utile: la batteria da 5000mAh che garantisce un’autonomia fino a due giorni, e grazie alla ricarica rapida hau il 100% di carica in poco più di un’ora.

Galaxy A23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy A23. Oggi troviamo lo smartphone medio di gamma di Samsung a un prezzo di 225,90€, con uno sconto eccezionale del 35%. Il risparmio netto supera i 120€ e c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione è curata da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni, anche meno di 24 ore. Per il reso gratuito hai a disposizione sempre 30 giorni di tempo.

