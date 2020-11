Galaxy M12, lo smartphone lowcost di Samsung in arrivo

In casa Samsung c’è grosso fermento per il prossimo lancio: per la casa sudcoreana, i mesi a venire potrebbero essere dedicati alla presentazione dell’imminente Galaxy M12, il nuovo smartphone realizzato in ottica completamente low cost il cui debutto potrebbe addirittura arrivare nei primi mesi del 2021.

A diffondere su internet quelle che sarebbero le primissime immagini è stato OnLeaks, profilo Twitter di quello che al secolo è Steve Hemmerstoffer, tra le personalità più informate sulle indiscrezioni e le anticipazioni strettamente legate al mondo della tecnologia. Lo smartphone dell’azienda con quartier generale a Seul mostra molte delle sue caratteristiche, lasciando ovviamente al di fuori tutte quelle che sono le feature più tecniche, custodite nel segreto della scocca e ovviamente non visibili dall’esterno. Per uno sguardo completo su quello che sarà Galaxy M12, bisognerà dunque attendere ancora del tempo.

Samsung Galaxy M12, stile e design

Dalle immagini appare immediatamente chiaro lo stile semplice e pulito, scelto da Samsung per il suo modello dal prezzo contenuto Galaxy M12. Il corpo appare come un blocco unico, completamente realizzato in plastica, con la caratteristica del retro dalla doppia texture, lavorata nella parte superiore e lucida in quella inferiore. Le dimensioni, secondo le indiscrezioni, dovrebbero essere pari a 163.9 x 75.9 x 8.9mm.

Samsung Galaxy M12, caratteristiche tecniche

Dotato di display Infinity-V, ovvero con goccia nella parte alta per ospitare la fotocamera frontale, Samsung Galaxy M12 dovrebbe montare uno schermo delle dimensioni di circa 6,5 pollici con risoluzione HD+, stando almeno a quanto riportato su Google Play Listing. Sul retro, invece, il frame dedicato a ospitare le quattro fotocamere sormonta il flash a LED. Non è presente il lettore per impronte digitali, sebbene potrebbe essere stato integrato nel pulsante di accensione disposto sul bordo laterale.

Samsung Galaxy M12, data e mercato di lancio

Come anticipato, non è ancora prevista una data ufficiale per il lancio di quello che sarà chiamato, probabilmente, Samsung Galaxy M12. A lasciare ancora qualche perplessità sul nome di battesimo è la presenza del modello Galaxy F12, con cui M12 condivide il numero di serie.

Visto, però, il ruolo di successore del precedente Galaxy M11, molte voci spingono sul proseguimento di questa interessante serie low cost. Neanche la sua presenza sul mercato è ancora confermata, anche se appare probabile che possa vedere la luce sul mercato indiano, come il suo predecessore il cui debutto è avvenuto durante lo scorso mese di giugno.