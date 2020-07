Galaxy M51, smartphone lowcost con super batteria e super fotocamera

Il Galaxy M51 sarà un nuovo smartphone di Samsung che avrà una caratteristica molto particolare e sicuramente apprezzata dagli utenti: una batteria da 7000mAh. Una batteria in grado di assicurare un’autonomia superiore ai due giorni e che renderà il Galaxy M51 uno dei dispositivi più interessanti della fascia media del mercato. Da quando è stata lanciata sul mercato, la serie M di Samsung si è sempre caratterizzata per il buon rapporto qualità-prezzo e per una batteria superiore alla media, ma il nuovo dispositivo è pronto a battere tutti i record di autonomia.

L’azienda sud-coreana, però, vuole fare un ulteriore salto in avanti anche sotto il punto di vista del comparto fotografico. Il Galaxy M51, infatti, non solo dovrebbe avere ben quattro fotocamere posteriori, ma anche un sensore principale da 64 Megapixel che permette di scattare ottime immagini. A supporto anche un sensore grandangolare da 12 Megapixel. Ecco le caratteristiche e il prezzo del Galaxy M51.

La scheda tecnica del Galaxy M51

Il Galaxy M51 ha un obiettivo molto preciso: aggredire la fascia media del mercato con caratteristiche difficili da trovare su altri dispositivi. A partire proprio dalla batteria, che come detto sarà da 7000mAh e garantirà un’autonomia di almeno 48 ore.

Passando alle caratteristiche più tecniche, a bordo ci sarà un chipset Exynos di fascia media con a supporto almeno 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Probabile che ci sia anche qualche versione con un po’ più di RAM e di spazio di archiviazione. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di almeno 6,5 pollici.

Il comparto fotografico sarà un altro dei punti di forza del dispositivo. Quattro saranno i sensori posteriori, con fotocamera principale da 64 Megapixel, obiettivo grandangolare da 12 Megapixel e poi due sensori per le foto macro e per la profondità di campo.

Prezzo Galaxy M51

Il prezzo potrebbe fare la differenza sul mercato. Molto probabilmente il Galaxy M51 potrebbe essere lanciato a un prezzo compreso tra i 250 e i 300 euro che lo posizionerebbe nella fascia media di mercato, quella che più interessa i grandi produttori. Per l’uscita sul mercato, invece, non bisognerà aspettare molto, potrebbe già arrivare nelle prossime settimane.