Galaxy M51, lo smartphone lowcost con batteria super è arrivato: quanto costa

Ne parliamo da diverse settimane e ora è arrivata la conferma: Samsung ha annunciato (quasi) ufficialmente il Galaxy M51. In Germania, infatti, sono stati aperti i pre-ordini ufficiali con la data di spedizione stimata per l’11 settembre. Quindi manca veramente poco sia alla presentazione (che molto probabilmente avverrà tramite un comunicato stampa) sia al lancio sul mercato.

L’apertura dei pre-ordini ha permesso anche di fare chiarezza su un aspetto fondamentale: la scheda tecnica. La maggior parte delle caratteristiche sono oramai ben conosciute: il Galaxy M51 avrà una super batteria da 7000mAh che garantirà un’autonomia di almeno un paio di giorni e ben quattro fotocamere posteriori, tra cui un sensore principale di 64 Megapixel. A base dell’architettura hardware ci sarà il chipset Snapdragon 730G, che garantisce buone prestazioni ed è ottimizzato per il gaming. Rivelato anche il prezzo dello smartphone: il Galaxy M51 costerà 360 euro. E molto probabilmente sarà disponibile anche in Italia.

Galaxy M51, la scheda tecnica

Una scheda tecnica di cui sapevamo già molto e che ora è praticamente ufficiale. La base del Galaxy M51 sarà lo Snapdragon 730G, processore medio di gamma che assicura delle buone prestazioni. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Lo schermo sarà da 6,7 pollici con risoluzione FullHD +. Il design si caratterizza per la presenza di un notch posto in alto al centro dello schermo.

Molto interessante anche il comparto fotografico scelto da Samsung per il suo medio di gamma. I sensori fotografici posti nella parte posteriore sono quattro: principale da 64 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel e due sensori da 5 Megapixel per le foto macro e per catturare le informazioni sulla profondità di campo. La fotocamera frontale è da 32 Megapixel.

La batteria resta sicuramente la caratteristica più interessante del dispositivo: è da 7000mAh e garantisce un’autonomia di più di un giorno. La ricarica è da 25W e impiega un paio di ore. Il lettore per le impronte digitali è posizionato di lato.

Data di uscita e prezzo Galaxy M51

La pagina del pre-ordine indica come data di spedizione del Galaxy M51 l’11 settembre. Quindi mancano meno di due settimane al lancio ufficiale del dispositivo. Mostrato anche il prezzo dello smartphone lowcost: 360 euro. Due le colorazioni disponibili: bianco e nero.