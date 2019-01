Galaxy S10: la prima immagine reale

4 Gennaio 2019 - La prima foto ufficiale del Galaxy S10 è finalmente arrivata. A pubblicarla su Twitter il noto giornalista Evan Blass,sempre molto bene informato sul mondo degli smartphone. L’immagine permette di avere un’idea ben chiara di come sarà il Galaxy S10: Samsung ha deciso di ridurre ulteriormente la cornice superiore e quella inferiore, che non sono simmetriche, e di liberare spazio in favore dello schermo.

La foto pubblicata da Evan Blass dovrebbe raffigurare il Galaxy S10 e non uno dei suoi due fratelli, attesi anche loro al debutto a fine febbraio (Galaxy S10 Lite e Galaxy S10 Plus). Dalle poche informazioni rilasciate dal giornaliste, si intuisce che lo smartphone avrà un display da 6,1 pollici di grandezza e sarà leggermente curvo ai lati, come i due modelli precedenti. Per la fotocamera anteriore, Samsung ha scelto di puntare sul “foro”, in alto a destra c’è un piccolo buco nero dove all’interno è stato inserito il sensore fotografico. Una scelta innovativa che cambia profondamente il design dei top di gamma Samsung e che dovrebbe essere seguita anche da altre aziende nel corso dell’anno.

Come sarà il Galaxy S10

Il Galaxy S10 è stato protagonista di diversi rumor negli ultimi mesi e oramai le caratteristiche tecniche sono note. A bordo ci sarà il processore Exynos 9820, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il comparto fotografico sarà composto da una doppia fotocamera posteriore e, come appena visto, da un solo sensore fotografico anteriore inserito direttamente nello schermo. Dall’immagine pubblicata da Evan Blass è possibile carpire anche altri dettagli estetici dello smartphone: nella parte destra ci saranno i tasti per bilanciare il volume e il bottone per attivare immediatamente Bixby, l’assistente vocale sviluppato da Samsung.

In un secondo tweet pubblicato dopo poco, Evan Blass ha fatto trapelare un’altra caratteristica unica del Galaxy S10. Lo smartphone sarà in grado di ricaricare in modalità wireless altri dispositivi come smartphone e smartwatch. Una funzionalità molto utile e che differenzierà il Galaxy S10 dagli altri dispositivi.

Quando esce il Galaxy S10

Lo smartphone dovrebbe essere presentato durante il Mobile World Congress 2019 di Barcellona che si terrà a fine febbraio. La commercializzazione dello smartphone è attesa per la seconda settimana di marzo.