Galaxy S20 in tutta la sua bellezza: le immagini

Fonte foto: rquandt 1 di 6 Galaxy S20, tutto quello che c’è sapere Manca poco alla presentazione ufficiale della nuova famiglia di Galaxy S20. Parliamo di famiglia perché i dispositivi presentati da Samsung saranno ben cinque e copriranno diverse fasce di prezzo, per dare la possibilità a tutti di mettere la mani su uno dei nuovi Galaxy S20. In queste settimane sono uscite tante indiscrezioni sugli smartphone che non hanno fatto altro che aumentare l'interesse generale. E a poco più di due settimane dal Galaxy Unpacked dell'11 febbraio sono state pubblicate online anche i primi render ufficiali dei vari Gaalaxy S20. E non mancano le sorprese per quanto riguarda il design.

Fonte foto: rquandt 2 di 6 Galaxy S20, quanti smartphone saranno presentati In totale saranno cinque i Galaxy S20 che verranno presentati l'11 febbraio. Due modelli supporteranno la rete 4G, mentre gli altri tre avranno il modem 5G. I cinque smartphone saranno: Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G e Galaxy S20 Ultra 5G. Il Galaxy S20 sarà il modello base e lowcost (come lo era lo scorso anno il Galaxy S10e), per poi salire di livello con il Galaxy S20+ e il Galaxy S20 Ultra. Quest'ultimo si preannuncia essere uno smartphone premium con caratteristiche mai viste finora.

Fonte foto: rquandt 3 di 6 Galaxy S20, le caratteristiche Dimensioni ancora più grandi rispetto allo scorso anno per il Galaxy S20. Schermo da 6,2 pollici con risoluzione QuadHD+ e refresh rate a 120Hz. Samsung ha ottimizzato ancora di più le cornici per rendere la parte frontale a tutto schermo: ci sarà solo un piccolo foro centrale con all'interno la fotocamera. A bordo troviamo l'ultimo processore Snapdragon o Exynos (varia a seconda del modello 4G o 5G) con ben 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nella parte posteriore Samsung ci sono tre sensori fotografici incastonati all'interno di un bumper rettangolare. Batteria da 4000mAh.

Fonte foto: rquandt 4 di 6 Come sarà il Galaxy S20+ Non sono molte le differenze tra il Galaxy S20 e il Galaxy S20+. Lo schermo è leggermente più grande (6,7 pollici), ma la frequenza d'aggiornamento resta sempre a 120Hz. Le componenti hardware restano le stesse, con la presenza dell'ultimo chipset Snapdragon o Exynos a seconda della versione (4G o 5G). Nella parte posteriore troviamo un obiettivo fotografico in più, il sensore ToF che permette di catturare più informazioni sulla profondità di campo. Batteria da 4300mAh.

Fonte foto: rquandt 5 di 6 Galaxy S20 Ultra, lo smartphone per gli amanti delle foto Il Galaxy S20 Ultra è la vera sorpresa della nuova famiglia di smartphone top di gamma Samsung. Sarà un dispositivo dedicato a una fascia premium con schermo da 6,9 pollici, risoluzione QuadHD e refresh rate a 120Hz. A bordo ben 16GB di RAM con 256GB o 512GB di memoria interna. La vera sorpresa, però, la troviamo nella parte posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel e un teleobiettivo chiamato "Space Zoom" in grado di scattare immagini con uno zoom digitale fino a 100x.