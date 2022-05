Galaxy S22+ al minimo storico su Amazon: offerta irripetibile

Presentata in pompa magna lo scorso febbraio, la famiglia Galaxy S22 rappresenta, nella strategia commerciale Samsung, la risposta all’iPhone 13. Smartphone top di gamma, dunque, con una scheda tecnica senza paragoni e dotati di funzionalità smart capaci di facilitare la vita di chiunque.

All’interno della “famiglia", il Galaxy S22+, tra le offerte top di oggi su Amazon, rappresenta il perfetto punto di incontro tra ricerca di prestazioni senza compromessi e rapporto qualità/prezzo ottimale. Un dispositivo pensato per l’utilizzo quotidiano capace, però, di garantire ottime performance e scatti fotografici degni di una reflex. Uno smartphone estremamente versatile, dunque, che diventa ancora più conveniente grazie allo sconto top di Amazon.

Galaxy S22+ 5G: scheda tecnica e funzionalità

Il punto di forza della scheda tecnica del Galaxy S22+ 5G è il suo incredibile comparto fotografico. Le tre fotocamere posteriori, infatti, garantiscono scatti di alta qualità, paragonabili a quelle di fotocamere reflex medio gamma. Un comparto semi-professionale, dunque, che permetterà di realizzare foto con colori vividi e brillanti in qualunque condizione di luminosità.

Il sensore principale da 50 megapixel è dotato di un obiettivo grandangolare estremamente luminoso (apertura f/1.8), che consentirà di fare foto notturne dettagliate e senza grana; il sensore secondario da 12 megapixel è abbinato invece a un obiettivo ultragrandangolare che aiuta ad allargare il punto di vista e scattare foto panoramiche di alta qualità. Il terzo e ultimo sensore da 10 megapixel è invece dotato di un sistema zoom ottico 3X, che permette di avvicinarsi al soggetto della foto senza muoversi da dove ci si trova.

Grazie all’ampio display da 6,6 pollici (risoluzione 2340×1080 pixel, con densità di pixel di 390 ppi e frequenza di aggiornamento di 120 Hz), inquadrare il soggetto e realizzare scatti con tonalità vivide e realistiche sarà più semplice che mai. Il pannello Dynamic AMOLED 2X supporta la certificazione HDA10+, garantendo colori e contrasto delle immagini di livello cinematografico.

Dentro la scocca trova spazio il Soc proprietario Exynos 2200, realizzato con architettura a 64 bit e processo produttivo a 4 nanometri. Un processore in in grado di eseguire complessi algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, utili per migliorare le foto realizzate con lo smartphone e ottimizzare il multitasking. Completano la scheda tecnica del Galaxy S22+ 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio d’archiviazione.

La batteria da 4.500 mAh consente di arrivare agevolmente a fine giornata con carica residua. Se, però, si dovesse stressare più del dovuto il dispositivo, nessun timore: la ricarica rapida da 45W consente di ottenere diverse ore di autonomia collegando il dispositivo a una presa di corrente per una manciata d iminuti.

Galaxy S22+ a rate in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Disponibile sul mercato da poco più di tre mesi, lo smartphone top di gamma del produttore sudcoreano tocca il prezzo più basso mai raggiunto su Amazon, con un risparmio di circa 200 euro sul listino. Il Galaxy S22+ è scontato del 16% e costa 949 euro, pagabili anche a rate senza interesse e senza costi di istruttoria grazie ai servizi del gigante del commercio elettronico.

Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai loro metodi di pagamento possono infatti scegliere di pagare il Galaxy S22+ in 12 rate a interessi zero: lo smartphone costa così 79,09 euro al mese per 12 mesi.

Galaxy S22+ 5G, display Dynamic Amoled 2X da 6,6 pollici, 8+256 GB, color pink gold