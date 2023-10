Recensione Samsung Galaxy Z Fold5, il pieghevole che ha tutto

TOTALE PUNTI 8 Recensione Samsung Galaxy Z Fold5 Non è facile descrivere l'utilizzo di uno smartphone con display pieghevole, perché è un'esperienza del tutto nuova, che cambia i paradigmi tradizionali a cui ci siamo abituati negli ultimi trent'anni. Già in passato c'erano stati suggestioni simili, che però non erano supportate dalla tecnologia adatta, qualcuno potrebbe ricordare il mitico Nokia Communicator, un cellulare che si apriva, ma che non poteva contare su un display pieghevole. Galaxy Z Fold5 è probabilmente la migliore espressione di una nuova generazione di prodotti, che grazie ad una tecnologia quasi fantascientifica permette di ripiegare il vetro su se stesso e quindi di ridurre la dimensione di un telefono quando non lo si deve più usare. In questo caso, allo schermo pieghevole interno si aggiunge quello esterno perfettamente funzionante, che rende la famiglia Fold estremamente versatile. Il nuovo modello non stravolge ciò che avevamo avevamo conosciuto lo scorso anno, con il modello precedente, ma migliora ulteriormente un dispositivo che già in passato era sbalorditivo. Come spesso ripetiamo, non stiamo parlando di un cellulare perfetto, ma noi preferiamo soffermarci sulla qualità di ciò che c'è, piuttosto che lamentarci di ciò che potrebbe esserci.

PRO Spessore più contenuto

Chiusura più lineare senza spazio tra le due metà

Protezione IPX8

Qualità del display pieghevole

Perfetto adattamento del software allo schermo pieghevole CONTRO Il pennino non è incorporato

Le fotocamere non sono cambiate

Il prezzo è aumentato

Design VOTO: 8 Samsung Galaxy Z Fold5 è un dispositivo che si distingue per il suo design elegante e raffinato. Il dispositivo è realizzato in alluminio e vetro, e presenta una cerniera che permette di piegarlo in due parti. Il display interno ha una diagonale di 7,6 pollici, mentre quello esterno è da 6,2 pollici. Rispetto a Galaxy Z Fold4 non è cambiato molto, tanto è vero che la notizia migliore che potremmo condividere è quella del prezzo estremamente vantaggioso di questo modello, che oggi potrebbe rappresentare un acquisto molto smart. siamo nell'ottica di un'evoluzione continua, che ha introdotto alcune semplici innovazioni, che migliorano l'esperienza d'uso complessiva, a partire dallo spessore che è stato ridotto di quasi 3 mm. La cerniera di Samsung Galaxy Z Fold5 è stata migliorata rispetto ai modelli precedenti. La cerniera è più robusta e affidabile, e offre una maggiore resistenza all'acqua e alla polvere e finalmente permette di chiudere le due metà mantenendole perfettamente in parallelo e senza molto spazio tra di loro.

Il display interno di Samsung Galaxy Z Fold5 è un AMOLED Dynamic 2X da 7,6 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ormai anche gli schermi pieghevoli interni hanno raggiunto una qualità superlativa e diventa difficile trovare una differenza tra questa nuova generazione che si piega su se stessa e uno schermo tradizionale. Il display è dotato di una serie di funzionalità innovative, tra cui: S Pen supportato: è possibile utilizzare la S Pen per prendere appunti, disegnare e navigare nel dispositivo.

è possibile utilizzare la S Pen per prendere appunti, disegnare e navigare nel dispositivo. Multi-Active Window: è possibile utilizzare più applicazioni contemporaneamente sul display.

è possibile utilizzare più applicazioni contemporaneamente sul display. Flex Mode: è possibile utilizzare il dispositivo in diverse modalità, a seconda dell'attività che si sta svolgendo. Le cornici sono sempre più piccole, tanto è vero che il rapporto tra la superficie dello schermo e quella totale del dispositivo è arrivata addirittura al 91,1%, mentre la superficie totale totale del display ora è di 183.2 cm2. Bisogna rilevare che quando è aperto, il display ha una proporzione un po' strana e per questa ragione, se si guardano video in streaming, rimangono delle evidenti barre nere sia sulla parte superiore che su quella inferiore, ma nonostante questo la dimensione dello schermo che viene mostrata è comunque superiore a quella di qualunque cellulare oggi disponibile sul mercato. La pellicola di protezione tende a catturare le dita e questo è un dettaglio con cui bisogna spesso combattere, è necessario abituarsi a pulire con una certa frequenza il display interno per mantenerlo perfettamente visibile.

Il display esterno di Samsung Galaxy Z Fold5 è un DYNAMIC AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il display è di buona qualità e offre una visualizzazione nitida e fluida. Il display è dotato di una serie di funzionalità innovative, tra cui: Always On Display: è possibile visualizzare informazioni importanti, come l'ora e la data, anche quando il dispositivo è in standby.

è possibile utilizzare la S Pen per prendere appunti, disegnare e navigare nel dispositivo. Multi-Active Window: è possibile utilizzare più applicazioni contemporaneamente sul display.

è possibile utilizzare più applicazioni contemporaneamente sul display. Flex Mode: è possibile utilizzare il dispositivo in diverse modalità, a seconda dell'attività che si sta svolgendo. Il display esterno Il display esterno di Samsung Galaxy Z Fold5 è un DYNAMIC AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il display è di buona qualità e offre una visualizzazione nitida e fluida. Il display è dotato di una serie di funzionalità innovative, tra cui: Always On Display: è possibile visualizzare informazioni importanti, come l'ora e la data, anche quando il dispositivo è in standby.

è possibile visualizzare informazioni importanti, come l'ora e la data, anche quando il dispositivo è in standby. Cover Screen Apps: è possibile utilizzare alcune applicazioni direttamente dal display esterno, senza dover aprire il dispositivo. Dal nostro punto di vista questa è la vera differenza tra un cellulare pieghevole a libro e quelli a conchiglia: anche se i dispositivi più recenti a conchiglia permettono di usare sempre più applicazioni sullo schermo esterno, la dimensione è molto limitata rende l'interazione con il cellulare comunque penalizzata. Ben diverso invece è quello che accade con Galaxy Z Fold5, ma anche con Honor Magic V2, perché anche quando il cellulare è chiuso si può svolgere qualunque tipo di operazione ed effettuare ogni interazione con qualsiasi genere di applicazione. Un unico dettaglio che non abbiamo particolarmente apprezzato è quello della proporzione tra i lati: lo schermo esterno di Z Fold5 ha una ratio 23,1:9, questo vuol dire che parliamo di un display lungo e stretto, su cui non è facile digitare usando la tastiera. Questo è l'unico aspetto per cui abbiamo trovato più furba la scelta di OPPO Find N2 di mantenere una proporzione di 16:9 per lo schermo esterno.

Hardware VOTO: 8.5 Samsung Galaxy Z Fold5 è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM e tagli di memoria interna che vanno da 256 GB a 1 TB. Questa dotazione hardware è un'evoluzione del modello dello scorso anno, ma i vantaggi sono molteplici, in particolare perché il miglioramento delle prestazioni del processore è notevole, oltre al fatto che è stato risolto un problema noioso di surriscaldamento, che affliggeva il chip Qualcomm precedente. La GPU di Galaxy Z Fold5 è la Adreno 740, che offre performance di buon livello. La scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold5 è completata da Wifi 6e, Bluetooth 5.3, audio stereo, connettore USB-C 3.2, con pieno supporto alla connessione OTG, ovvero l'utilizzo di un supporto di memoria esterna. Per non stordire chi legge con un sacco di noiosi dettagli, basti dire che la dotazione tecnica è la migliore possibile per uno smartphone presentato a metà del 2023.

Fotocamera VOTO: 7.5 La fotocamera di Galaxy Z Fold5 ha generato qualche malumore, perché essenzialmente non è cambiato molto rispetto al modello precedente. In tutta onestà, pur comprendendo chi ha espresso qualche perplessità, non pensiamo che questo sia un punto a sfavore. Da un lato è vero che al prezzo richiesto per Galaxy Z Fold5 ci si aspetta sempre la migliore tecnologia possibile, ma è altrettanto vero che questo tipo di smarpthone, con schermo pieghevole, difficilmente viene acquistato per la sua fotocamera. Ecco perché dal nostro punto di vista la dotazione è più che soddisfacente. La fotocamera principale da 50 MP è il cuore del sistema fotografico di Galaxy Z Fold5. Il sensore è grande e luminoso, il che consente di scattare foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera principale offre una serie di funzionalità avanzate, come l'HDR, la stabilizzazione ottica dell'immagine e la modalità notturna. Queste funzionalità consentono di scattare foto di alta qualità in qualsiasi condizione. Il sensore ultra grandangolare da 12 MP offre un campo visivo di 123 gradi. Questa caratteristica è utile per scattare foto di paesaggi o di gruppi di persone. A completare il blocco della fotocamera posteriore c'è il teleobiettivo da 10 MP offre uno zoom ottico 3x. La selfie cam posizionata sul display pieghevole e invece la famigerata camera "under display", da 4 mpx, che è interessante dal punto di vista tecnologico, meno da quello dei risultati, Ma, grazie alla possibilità di usare il display esterno come mirino, difficilmente userete questa fotocamera per i selfie. Basta infatti aprire il telefono, attivare il display frontale come mirino per le inquadrature, quindi si può usare il blocco principale anche per scattare un autoritratto, con una perfetto effetto bokeh. Sul display esterno è invece montato il sensore da 10 megapixel, in grado di girare video 4K sfruttando lo stabilizzatore elettronico. Pur non essendo la miglior fotocamera in assoluto di Samsung, il risultato è comunque interessante.

Software VOTO: 8.5 Galaxy Z Fold5 è equipaggiato con Android 13 con One UI 5.1.1, l'interfaccia utente personalizzata di Samsung. One UI 5.1.1 è stata ottimizzata per i cellulari pieghevoli, e offre una serie di funzionalità innovative che consentono di sfruttare al meglio le caratteristiche di questo tipo di dispositivi. In particolare, il sistema operativo di Samsung Galaxy Z Fold5 è stato ottimizzato con alcune opzioni uniche nel loro genere: One UI 5.0 offre una serie di funzionalità di multitasking avanzate che consentono di utilizzare due o più app contemporaneamente. Queste funzionalità includono: App Pair: consente di creare coppie di app che vengono avviate automaticamente insieme.

consente di creare coppie di app che vengono avviate automaticamente insieme. Flex Mode: consente di utilizzare due app contemporaneamente, una su ogni metà dello schermo.

consente di utilizzare due app contemporaneamente, una su ogni metà dello schermo. Split View: consente di dividere lo schermo in due parti uguali per visualizzare due app contemporaneamente. Ci sono anche altre soluzioni studiate per rendere più immediato l'uso del grande display, come la "taskbar", ovvero una serie di applicazioni a cui si può accedere in qualunque momento dalla parte bassa dello schermo. Galaxy Z Fold5 ha un'interfaccia utente ottimizzata per i dispositivi pieghevoli, che consente di utilizzare due o più app contemporaneamente in modo efficiente e intuitivo. Il supporto per la S Pen Fold Edition consente di utilizzare una penna stylus per prendere appunti, disegnare e fare annotazioni. Non bisogna dimenticare Samsung Dex, che trasforma il telefono in una sorta di computer quando lo si collega ad uno schermo esterno; esiste poi un'opzione per comandare il proprio cellulare pieghevole da un computer windows. L'ottimizzazione del software è senza dubbio uno dei principali punti di forza di questo cellulare.

Prezzo VOTO: 7 Parlare del prezzo di Galaxy Z Fold5 è complicato, perché non c'è una risposta certa. Il sito di Samsung offre la versione nera ad un prezzo incredibilmente conveniente (in relazione al prezzo pieno) di "soli" 1.250 euro. In generale, oggi sul web si acquista facilmente ad una cifra intorno ai 1.500 euro. E' un investimento importante, ma la tecnologia offerta da Samsung è di altissimo livello e rappresenta una delle proposte più avanzate del mercato. Bisogna anche tenere conto dell'assistenza offerta da Samsung, ma anche e soprattutto della qualità e frequenza degli aggiornamenti. Samsung è l'unica azienda capace di tenere il passo di Apple quando si parla di aggiornamenti garantiti nel tempo e di capacità di aggiungere nuove funzionalità a dispositivi usciti da tempo. Resta comunque il fatto che Galaxy Z Fold5 sia un cellulare premium e il suo posizionamento è proporzionato alla qualità della proposta.