Garmin Venu 2S, lo smartwatch top al minimo storico: è da comprare subito

Piccolo, ma solo nelle dimensioni. Claim pubblicitario più azzeccato Garmin non poteva utilizzare per promuovere il suo Venu 2S, smartwatch versatile dal design compatto e pensato per la vita di tutti i giorni. Un orologio elegante, con delle linee molto semplici che ricordano quelle di un classico orologio analogico. Ma sotto lo schermo si nasconde un’anima hi-tech composta da sensori di ultima generazione che permettono di controllare il proprio stato di salute in tempo reale e di raccogliere tutti i dati più importanti quando andiamo a fare sport.

Un orologio pensato per chi ha uno stile di vita attivo e che oggi troviamo anche in offerta con un super prezzo grazie allo sconto del 28% che fa risparmiare ben 110€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori promo che possiate trovare su Amazon e sul web per un orologio di questo tipo. A tutto questo si aggiunge la possibilità di dilazionare il pagamento a tasso zero. L’offerta è veramente ghiotta e vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Garmin Venu 2S

Garmin Venu 2S: la scheda tecnica

Un orologio senza tempo con sensori di ultima generazione che monitorano costantemente come stai e cosa fai. Uno smartwatch che fa del design e delle funzionalità hi-tech il suo punto forte.

Il Garmin Venu 2S è dotato di uno schermo da 1,1" con ottima luminosità e che si legge molto bene anche sotto la luce del sole. I sensori che troviamo dentro la scocca offrono funzionalità uniche. Per il monitoraggio della salute possiamo controllare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue grazie al sensore PulseOX. Per chi, invece, ha problemi di sonno c’è una funzionalità ad hoc che assegna anche un punteggio al proprio riposo notturno. Non manca il monitoraggio dello stress che varia in tempo reale in base al livello di stanchezza rilevato.

Per gli amanti dello sport troviamo pre-caricate ben 25 app dedicate a diversi attività come camminata, corsa, ciclismo, nuoto, yoga, cardio e pilates. Per ogni esercizio vengono raccolti dati e statistiche avanzate che possono essere analizzate sull’app dello smartphone. Puoi anche creare allenamenti personalizzati e grazie al Garmin Coach preparare la tua prossima maratona.

Collegando l’orologio allo smartphone si ottengono funzionalità extra, come la possibilità di ricevere le notifiche direttamente sull’orologio, oppure la possibilità di pagare la spesa con l’app Garmin Pay. La batteria ha una durata di circa 10 giorni.

Garmin Venu 2S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo mai visto prima per il Garmin Venu 2S. Lo smartwatch top per chi ha una vita frenetica è disponibile su Amazon con uno sconto del 28% a un prezzo di 289,90€, con un risparmio di ben 110€ su quello di listino. Un minimo storico da non farsi scappare per nessun motivo. Ma non finisce qui, c’è anche la possibilità di dilazionare il 5 rate da 57,98€ pagamento in 5 rate da 57,98€ al mese a tasso zero. Lo smartwatch è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene veramente in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Garmin Venu 2S – nero

Garmin Venu 2S – grigio

Garmin Venu 2S – bianco

