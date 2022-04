Garmin Vivosmart 5 in arrivo: è un tracker incentrato sul fitness

Display più ampio e nuove funzioni di monitoraggio della salute: saranno queste le caratteristiche del prossimo fitness tracker di Garmin, il Vivosmart 5. Lo svela Roland Quant sul giornale tedesco Winfuture attraverso il suo autore precisando che non si conosce ancora la data di presentazione né il prezzo. Sappiamo però che il nuovo braccialetto è composto da un display OLED in scala di grigi, decisamente più ampio, circa del 66% rispetto alla versione precedente.

La nuova versione di Garmin Vivosmart arriva dopo ben 4 anni: il lancio del Vivosmart 4 risale al 2018 e nel frattempo la tecnologia è andata davvero molto avanti e oggi uno degli aspetti più apprezzati dagli utenti è proprio un ampio display. Garmin, dunque, è finalmente pronta per portare sul mercato un Vivosmart con display notevolmente più grande. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, invece, il Vivosmart 5 offrirebbe nuove funzioni come il monitoraggio del sonno e novità relative a sicurezza e tracciamento. Infatti, il braccialetto può essere utilizzato anche per inviare notifiche di emergenza, inclusa la posizione in tempo reale, ma solo se collegato a uno smartphone.

Garmin Vivosmart 5: come sarebbe

Il nuovo fitness tracker di Garmin, il Vivosmart 5, eredita alcune funzioni già presenti sul Vivosmart 4 come l’autonomia fino a sette giorni e la resistenza all’acqua per continuare a funzionare sotto la doccia o durante il nuoto (il Vivosmart resiste all’immersione fino a 50 metri).

Non mancheranno, e probabilmente saranno in versione aggiornata, le applicazioni sportive per registrare attività come corsa, yoga, allenamento cardio, né mancheranno i sensori per monitorare salute e ambiente circostante l’utente: cardiofrequenzimetro, sensore di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e avvisi per frequenze cardiache anormali, altimetro barometrico. Probabilmente troveremo anche la misurazione dei valori di idratazione e il controllo dello stress.

Garmin Vivosmart 5: disponibilità e prezzo

Sia le informazioni sulla disponibilità, sia le informazioni sul prezzo della nuova smart band Garmin Vivosmart 5 dedicata agli sportivi sono ancora sconosciute. Quel che è certo è che il nuovo tracker Garmin sarà disponibile nei colori nero, bianco e verde menta e in misura standard e large.

Vivosmart 4 ha debuttato con un prezzo consigliato di 139 euro e al momento lo troviamo a 99 euro. Quindi presumibilmente la fascia di prezzo del Garmin Vivosmart 5 dovrebbe mantenersi al di sotto dei 150 euro.