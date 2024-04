Gen V, le novità sulla seconda stagione

Fonte foto: Prime Video

Mentre procede il conto alla rovescia per l’uscita della quarta stagione di The Boys, attesa su Prime Video il 13 giugno 2024, lo spin-off Gen V prosegue sulla sua strada. Creata da Craig Rosenberg, Evan Goldberg ed Eric Kripke, la prima stagione di Gen V ha fatto il suo debutto su Prime Video nel 2023 e, sebbene racconti le vicende di nuovi personaggi, cioè un gruppo di giovani aspiranti supereroi che frequentano la Godolkin University School, contiene alcuni elementi che si riveleranno utili per meglio comprendere la trama di The Boys 4.

Gen V stagione 2: a che punto siamo

Ci sono e ci saranno in futuro dei punti di incontro tra Gen V e The Boys, dal momento che le due serie sono ambientate nello stesso universo, ma lo spin-off continuerà a raccontare le storie dei suoi protagonisti indipendentemente dalla serie originale. Gen V infatti è stata rinnovata per una seconda stagione già a ottobre 2023, quindi meno di un mese dopo il debutto in streaming.

Poco dopo il rinnovo, intervenendo a una fiera di fumetti, le attrici Karen Fukuhara ed Erin Moriarty, protagoniste di The Boys, avevano detto che sarebbero apparse volentieri nella stagione 2 di Gen V. Fukuhara aveva dichiarato di averne già parlato con Eric Kripke: «Penso che Frenchie e Kimiko debbano fare la loro apparizione in qualche modo. Voglio dire, devono essere in missione da qualche parte in quel mondo, giusto?».

«Mi piacerebbe essere in Gen V», ha aggiunto Moriarty, che interpreta Starlight. «Ma sono assolutamente curiosa di come Eric Kripke curerà quei personaggi». Ancora non sappiamo con certezza se le due attrici compariranno effettivamente nella stagione 2 di Gen V oppure no.

Ma a che punto è attualmente la produzione della seconda stagione di Gen V? In una recente intervista, lo sceneggiatore Thomas Schnauz aveva annunciato che le riprese sarebbero iniziate «tra due o tre settimane» (dunque ad aprile, più precisamente lunedì 8) in Canada. Ma purtroppo i piani sono cambiati.

Morto in un incidente l’attore di Gen V

Il 30 marzo è stata diffusa la notizia che l’attore Chance Perdomo, uno dei protagonisti di Gen V, è tragicamente morto in un incidente in moto a 27 anni. Come racconta lo stesso attore nel video qui sotto, Perdomo nello spin-off vestiva i panni di Andre Anderson, un popolare studente con l’abilità di manipolare gli impulsi magnetici.

La produzione di Gen V 2 è stata ovviamente sospesa e rimandata a data da destinarsi. Come riportato da Deadline, gli sceneggiatori dello spin-off dovranno presto o tardi capire come procedere: potrebbero decidere di rimettere mano alla sceneggiatura in modo da studiare un’uscita di scena per il personaggio di Perdomo oppure potrebbero optare per un recast, cioè individuare un nuovo attore che vesta i panni di Andre.

Al momento non ci sono indizi in merito a questo dilemma ed è decisamente troppo presto per averne, dal momento che il lutto per il collega è ancora molto recente.