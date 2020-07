Google Maps si rifà il look grazie ad Android Auto: cosa cambia

Dagli Stati Uniti arrivano alcune segnalazioni relative a Google Maps e alla sua interfaccia utente, specialmente quella che viene attivata su Android Auto o quando usiamo lo smartphone in orizzontale. La nuova interfaccia rende la mappa molto più leggibile e farà felici molti automobilisti.

La cosa interessante è che si tratta di modifiche veramente minime che, però, hanno un impatto notevole sull’uso di Google Maps come navigatore. Le modifiche, infatti, sono così blande che poco o nulla cambia se usiamo Maps da uno smartphone in posizione verticale. Inoltre, con la nuova interfaccia la situazione è ancora migliore su schermi di grandi dimensioni e questo conferma la sempre maggiore integrazione tra l’app Google Maps e Android Auto: ora le UI delle due app, quella per smartphone e quella per Android Auto, sono quasi identiche.

Nuova interfaccia Google Maps: cosa cambia

La piccola grande novità nell’interfaccia di Google Maps è tutta nel menu sul quale possiamo agire dopo aver lanciato il navigatore facendo tap su “Avvia“. La precedente versione di questo menu occupava molto spazio quando lo aprivamo con uno swipe, ad esempio per condividere la posizione in tempo reale o aggiungere una segnalazione sul traffico. La nuova versione del menu, invece, è molto più discreta: occupa uno spazio nettamente minore e solo su un lato dello schermo (se lo schermo è orientato orizzontalmente, altrimenti cambia veramente poco) e il resto della mappa rimane ben visibile. È chiaro che il vantaggio di questa nuova interfaccia cresce ulteriormente all’aumentare dei pollici dello schermo.

Non serve aggiornare l’applicazione

Dalle notizie che arrivano al momento dagli USA per attivare questa nuova interfaccia di Google Maps non è necessario aggiornare l’applicazione. Sembrerebbe, infatti, che le modifiche apportate da Google siano tutte lato server, quindi verranno abilitate gradualmente per tutti. Bisogna quindi solo aspettare qualche tempo e, prima o poi, la nuova interfaccia di Google Maps arriverà anche sui nostri smartphone in Italia.