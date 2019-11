Google Maps, come attivare la modalità incognito

2 Novembre 2019 - Google Maps si aggiorna e lo fa introducendo una nuova funzionalità molto attesa: la modalità in incognito. L’azienda d Mountain View va a migliorare la sicurezza e la privacy di una delle applicazioni più amate e utilizzate dagli utenti, garantendo un livello molto più elevato. Infatti, attivando la modalità in incognito Google non traccerà più la posizione degli utenti e non salverà sui propri server le ricerche effettuate.

Il funzionamento della modalità in incognito di Google Maps è molto simile a quella già presente su Google Chrome. Una volta attivata, l’applicazione smetterà di aggiornare la cronologia delle Posizioni e garantirà una maggiore sicurezza agli utenti. Ad annunciare l’arrivo della funzionalità è la stessa azienda di Mountan View tramite un post ufficiale sulla pagina di supporto. Il roll out della funzionalità è partito in queste ore e nei prossimi giorni tutti gli utenti potranno provare la modalità in incognito su Maps. Ecco come utilizzare attivare la nuova funzionalità.

Come attivare la modalità in incognito su Google Maps

Dopo i test effettuati nei mesi precedenti, la nuova funzionalità di Google Maps è disponibile per tutti. Utilizzarla è molto semplice: basta aprire l’applicazione, premere sull’icona con il proprio viso e sulla scheda che si aprirà bisogna premere su “Attiva modalità di navigazione in incognito“. Una volta completato questo passaggio, apparirà sullo schermo dello smartphone un messaggio con le caratteristiche delle nuova funzionalità. Attivando la modalità in incognito Google Maps smetterà di:

Salvare la cronologia di navigazione o delle ricerche nel tuo account oppure inviare notifiche

Aggiornare la Cronologia delle posizioni o la posizione condivisa, se presente

Utilizzare la tua attività per personalizzare Maps.

Come ottenere la nuova funzionalità di Google Maps

Gli utenti non devono far nulla. Il rilascio della funzionalità, infatti, avviene tramite il server dell’applicazione e in pochi giorni riguarderà tutti gli utilizzatori dell’app. Quindi, non bisogna né scaricare una nuova versione, né aggiornare quella presente sul proprio smartphone o tablet.

Il rilascio avviene prima per la versione Android e nei giorni seguenti per iOS.