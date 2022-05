Google Pixel 6A è già in produzione: lancio imminente

L’arrivo del prossimo telefono economico di Google, il Pixel 6a, potrebbe essere più che mai vicino, a detta di un’interessante indiscrezione del noto leaker Mukul Sharma. Quello di big G è uno degli smartphone di fascia media più attesi del 2022 e, certamente, uno dei prodotti tecnologici che desta più curiosità, tra gli utenti e gli addetti ai lavori.

Il Pixel 6a, al centro da poche ore dell’importante rumor di Sharma, dovrebbe utilizzare il design del Pixel 6, il che significa che annovererà un modulo fotografico anteriore con selfie-camera ubicata in un foro centrale e di una barra orizzontale per il modulo posteriore. Del futuro device dell’azienda di Mountain View, i rumor emersi sino ad ora raccontano anche che potrebbe vantare un sistema dedicato alla fotocamera così ricco da posizionarlo tra i migliori camera-phone economici dell’anno. Buone anche le altre specifiche tecniche e il prezzo, che potrebbe convincere all’acquisto non pochi utenti.

Google Pixel 6A: ci siamo?

Il noto tipster Mukul Sharma ha dichiarato su Twitter che la produzione del Pixel 6a è già partita in alcuni paesi dell’Asia. Questa notizia sarebbe una prova in più che l’annuncio ufficiale del dispositivo di Google non sia affatto lontano.

In effetti, il colosso di Mountain View probabilmente rivelerà il suo nuovo smartphone economico durante il Google IO, la conferenza per sviluppatori che inizierà l’11 maggio. Tuttavia, il Pixel 6a potrebbe arrivare non approdare sui mercati non prima della fine di luglio e, precisamente, il 28 del mese.

Google Pixel 6A: come sarà

Il telefono di Google dovrebbe avere un display da 6,2 pollici e dimensioni complessivamente inferiori rispetto al Pixel 6. È probabile che il device mantenga la fotocamera principale da 12,2 MP del suo predecessore, ma potrebbe essere dotato della cam ultrawide da 12 MP e della selfie-camera da 8 MP a bordo del Pixel 6.

Inoltre, lo smartphone presumibilmente funzionerà con lo stesso chip Tensor interno utilizzato in Pixel 6 e 6 Pro, accoppiato ad almeno 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Prezzo e disponibilità

L’indiscrezione che parla della produzione e relativa vendita del device in Asia, suggerisce che il Pixel 6a arriverà anche in Europa. Il prezzo, purtroppo, è ancora un mistero. Tuttavia, il telefono costerà probabilmente di più del Pixel 5a, venduto attualmente a circa 430 euro.