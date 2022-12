Google Pixel 6a: lo sconto su Amazon è strepitoso

I telefoni di fascia media, solitamente, consentono di fare buone foto e hanno una buona durata della batteria. Hanno uno schermo discreto e non costano troppo. Ma si somigliano un po’ tutti, perché il mercato offre determinate componenti e, in questa fascia di mercato, non si possono fare miracoli.

Poi c’è il Google Pixel 6a, arrivato in Italia lo scorso luglio, che è qualcosa di completamente diverso: Google ha fatto scelte tecniche coraggiose, preferendo offrire un prodotto di qualità e non una semplice somma di componenti elettroniche che, messe insieme, fanno un telefono Android. Google Pixel 6a è il Pixel economico del 2022, la porta d’accesso ad un’esperienza Android pura al 100%.

Google Pixel 6a: caratteristiche tecniche

Il processore del Google Pixel 6a è il Tensor al quale Google affianca il chip di sicurezza Titan M2. La dotazione di memoria prevede 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display di tipo OLED è piatto, ha il supporto all’HDR e la risoluzione FHD+. Misura 6,1 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 3 e il lettore per le impronte digitali posto sotto il pannello.

Sul retro sono state poste due fotocamere: un sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP, dotato di OIS lo stabilizzatore ottico, un sensore Sony IMX386 da 12 MP ultra grandangolare. La selfie camera è un sensore Sony IMX355, questa volta da 8 MP.

Il chip Google Tensor ha un modem 5G integrato, mentre le altre connessioni disponibili sono l’NFC per i pagamenti con POS e lettura dei chip di card elettroniche, il WiFi 6e e il Bluetooth 5.2.

La batteria ha una capacità di 4.400 mAh, con ricarica da 18W. Il telefono è dotato del sistema Adaptive Battery, che ottimizza la durata della batteria apprendendo le abitudini dell’utente grazie all’intelligenza artificiale.

Google Pixel 6a è certificato IP67, quindi è molto resistente alla polvere e all’acqua anche se non resiste molto alle immersioni.

Infine, ma per chi ha già provato un Pixel di Google è la cosa più importante, anche Pixel 6a ha il sistema operativo Android "stock", cioè privo di alcuna personalizzazione, al quale Google aggiunge periodicamente delle perle, i cosiddetti "Pixel drop", e che si aggiorna ogni mese, prima di tutti i sistemi operativi personalizzati delle varie Samsung, Oppo, Xiaomi, Motorola etc etc.

Google Pixel 6a: l’offerta Amazon

Il Google Pixel 6a è un dispositivo approdato da pochi mesi in Italia, ha una scheda tecnica adatta a accontentare la maggior parte delle persone e, soprattutto, ha Android puro.

Il prezzo di listino è di 459 euro, che non sono pochi per l’hardware offerto, ma che sono giustificati dal fatto che comprare un Pixel è l’unico modo che abbiamo per godere dell’esperienza Android al 100%.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, tra l’altro, Google Pixel 6a è scontato a 372,98 euro (-19%, -86,02 euro) e ciò lo rende ancora più allettante.

