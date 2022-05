Google Pixel Buds Pro in arrivo con l'audio spaziale

Le indiscrezioni che vanno ad alimentare la curiosità sulle inedite cuffiette Pixel Buds Pro di Google si impreziosiscono di un ulteriore dettaglio. Lo YouTuber Jon Prosser ha, infatti, rivelato un particolare sull’estetica dei prossimi auricolari true wireless del colosso di Mountain View. Inoltre, sembra che il dispositivo vanterà l’audio spaziale.

Il celebre YouTuber, in un tweet in risposta al post del tipster Mishaal Rahman che parlava di alcune caratteristiche tecniche delle cuffiette premium di big G, ha rivelato che i dettagli sulle colorazioni dei Pixel Buds Pro. Mishaal Rahman, d’altro canto, ha offerto qualche spunto sull’ambiziosa tecnologia del suono messa a punto dalla compagnia statunitense, in particolar modo sugli algoritmi per l’audio spaziale, che correderà le cuffiette. Ma non è finita, perchè viene fatto anche riferimento ad un altra caratteristica tecnica molto evoluta: la rilevazione della posizione della testa dell’utente.

Pixel Buds Pro: l’audio del futuro

Quindi, Google starebbe lavorando su un nuovo paio di auricolari TWS chiamati Pixel Buds Pro. E, sebbene il colosso di Cupertino non abbia finora condiviso alcun dettaglio ufficiale sui presunti indossabili, il noto YouTuber Jon Prosser ha affermato che le colorazioni in cui il dispositivo arriverà saranno Real Red, Carbon, Limoncello e Fog.

Inoltre, sembra che le cuffiette TWS premium in arrivo da Cupertino saranno dotate di audio spaziale e del rilevamento del movimento della testa, perché si è trovata traccia di questa funzione nel codice di Android 13. Aggiungiamo, inoltre, che big G ha acquisito ad aprile 2021 (ma senza far troppo rumore) la società Dysonics, una startup focalizzata proprio sulla tecnologia audio 3D.

Anche Google, quindi, sta per portare sul mercato le tecnologie fino ad oggi riservate ai migliori prodotti dei migliori marchi, come Apple AirPods Pro, Samsung Galaxy Buds Pro, Sony WF-1000XM4 e Beats Fit Pro.

Pixel Buds Pro: top di gamma con ANC

Tornando al tweet di Prosser, il moniker “Pro" porta a supporre che gli auricolari arriveranno con ulteriori funzionalità premium, come la cancellazione attiva del rumore (ANC). Il post, purtroppo, non rivela alcuna data di lancio, ma c’è la possibilità che Google possa condividere alcuni dettagli su Pixel Buds Pro alla sua prossima conferenza degli sviluppatori I/O 2022, fissata per l’11 e il 12 maggio.