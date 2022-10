Google Pixel Watch ufficiale: caratteristiche e prezzi

Google debutta nel mercato degli smartwatch con un dispositivo che, sulla carta, si presenta molto interessante. Dal design semplice e minimal, il Google Pixel Watch ospita sul lato una corona girevole e tappabile. Il chip principale è un Exynos, cosa che lascia intendere che Google abbia collaborato con Samsung alla realizzazione di questo smartwatch, esattamente come è avvenuto recentemente per la realizzazione del Samsung Galaxy Watch4.

Google Pixel Watch: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch di Google ha uno schermo circolare AMOLED (always on, sempre attivo) protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3D. Lanciato nelle tonalità Nero, Argento e Oro (abbinabili a 20 cinturini), il dispositivo pesa circa 32 grammi, la cassa misura da 41 mm e lo spessore è di 12,3 mm.

A bordo del Pixel Watch c’è il chip Samsung Exynos 9110 con il co-processore Cortex M33, associato a 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interno. L’orologio è disponibile in versione WiFi e cellular LTE, entrambe dotate di connessione satellitare GPS e chip NFC.

Resistente all’acqua fino a 50 metri, lo smartwatch presenta numerose funzionalità per la salute e lo sporto, tra cui il controllo della frequenza cardiaca (con app per fare l’ECG) e la rilevazione dei valori della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Può poi monitorare il sonno e lo stress e moltissimi sport, grazie a sensori e algoritmi provenienti da Fitbit, azienda recentemente comprata da Google.

Non mancano bussola, altimetro, accelerometro, giroscopio e semspre di luce ambientale. Per la rilevazione delle cadute, invece, dovremo aspettare il 2023. La batteria da 294 mAh dovrebbe garantire 24 ore di utilizzo senza interruzioni, mentre per la ricarica da 0 al 50% ci voranno circa 30 minuti.

La parte smart dell’orologio è gestita da Wear OS 3.5, permette la lettuara delle notifiche dello smartphone e garantisce grande compatibilità con tutte le app più diffuse, a partire da quelle di Google: Google Maps, Google Assistant, Google Wallet e Google Home.

Google Pixel Watch: prezzo e disponibilità

Il primo smartwatch del colosso di Mountain View è, per ora, disponibile solo negli Stati Uniti al prezzo di 349,99 dollari nella versione Wi-Fi e 399,99 dollari nella variante LTE. Nel prezzo sono inclusi anche 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium.

Oltre agli USA, il dispositivo arriverà anche e in altri otto paesi:

Canada

Regno Unito

Irlanda

Germania

Francia

Giappone

Australia

Taiwan

Per quanto riguarda l’approdo nel mercato italiano del Google Pixel Watch non si hanno, purtroppo, delle indicazioni.