Honor: altri due pieghevoli in arrivo

L’appuntamento, ufficiale, è fissato: mercoledì 23 novembre, alle 7:30 italiane, Honor presenterà il suo nuovo pieghevole, chiamato Honor Magic Vs. Ma non è l’unico foldable a cui Honor lavora, perché in cantiere c’è anche il Magic V2, sul quale però non ci sono ancora notizie concrete. Su Magic Vs, invece, la notizia succosa c’è: arriverà anche in Europa, come confermato dai vertici di Honor sul social cinese Weibo. L’attuale modello Magic V, invece, non ha mai varcato i confini della Cina.

Honor Magic Vs: come sarà

Di Honor Magic Vs al momento si sa poco: sarà derivato da (e molto simile a) Honor Magic V e la differenza principale sarà nello schermo, che avrà bordi piatti e non curvi. L’attuale Magic V ha uno schermo pieghevole OLED a 90 Hz e non è da escludere che il Magic Vs possa invece toccare i 120 Hz.

Piccoli miglioramenti sono previsti anche per il chip, che passerebbe dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 all’8+ Gen 1. Nessuna certezza sul comparto fotocamere: Magic V ha una fotocamera per i selfie da 42 MP e tre fotocamere posteriori da 50 MP, tutte grandangolari e ultra grandangolari.

Per quanto riguarda la batteria, invece, l’attuale Honor Magic V ha un accumulatore da 4.750 mAh con ricarica a 67 Watt e, molto probabilmente, lo avrà anche Magic Vs.

Honor Magic V2: come sarà

Proprio la batteria è al centro dell’ultimo leak del solito Digital Chat Station su Honor Magic V2, il pieghevole Honor completamente rinnovato: salirà a 5.000 mAh che, per un foldable, sono veramente tanti.

Fino a poche settimane fa le indiscrezioni davano per scontato che il Magic V2 avrebbe avuto il chip Snapdragon 8+ Gen 1, ma a questo punto è più credibile che i rumor si riferissero a Magic Vs, non a Magic V2 che, più probabilmente, avrà invece il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 2 che Qualcomm presenterà il 15 novembre.