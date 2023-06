 Smartphone: questo brand cresce più di Samsung e Apple

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Honor chiude il primo trimestre del 2023 in forte crescita sul mercato globale: in Europa, le vendite segnano un formidabile +400%

Il mercato smartphone sta rallentando e il 2023 dovrebbe chiudersi in negativo. Nel frattempo, però, c’è un brand che va controcorrente. Si tratta di Honor che, dopo la separazione da Huawei e la trasformazione in brand indipendente nel novembre del 2020, sembra aver iniziato un percorso molto positivo. Il primo trimestre del 2023, infatti, si è chiuso con numeri record per Honor, almeno stando all’analisi di Counterpoint Research.

Primo trimestre da record per Honor

I risultati registrati da Honor nel primo trimestre del 2023 sono eccellenti e in netta controtendenza rispetto al resto del mercato smartphone (in calo del -14% su base annua secondo Counterpoint). Sul mercato estero (quindi senza considerare la Cina), Honor sta facendo registrare una crescita impressionante, in parte legata anche ad un notevole incremento della gamma rispetto allo scorso anno.

In Europa, infatti, le vendite sono aumentate del +400% mentre in America Latina si registra una crescita del +700%. Nell’area MEA (Medio Oriente e Africa), le vendite del brand sono in crescita del 500%. Grazie a questi numeri, Honor è pienamente tornata sul mercato globale degli smartphone, occupando una posizione decisamente migliore rispetto al passato.

Il brand fa ottimi numeri anche in Cina, con un market share del 16% nel primo trimestre del 2023 secondo un altro report di Counterpoint. Numeri alla mano, quindi, Honor potrebbe chiudere un 2023 molto positivo, rafforzando la sua posizione sul mercato anche grazie ad una gamma decisamente più completa rispetto al passato.

In Europa sono fondamentali gli operatori

L’analisi di Counterpoint si concentra anche sull’importanza dell’accordo tra Honor e gli operatori di telefonia in Europa (tra i quali c’è anche l’italiana WindTre). Grazie a questi accordi, Honor sta sfruttando uno dei principali canali di vendita in Europa.

Il mercato europeo, infatti, è legato per il 40% alle vendite di smartphone tramite operatori. Questa percentuale sale al 55% restringendo l’analisi all’Europa Occidentale. Honor sta sfruttando al meglio questo canale per crescere, anche perché i suoi prodotti sono particolarmente adatti al merato europeo, visto soprattutto il design raffinato.

Crescono le vendite della serie Magic

Lo scorso anno, il 95% delle vendite di Honor era rappresentato dalla serie numerica, in particolare Honor 70. Si tratta di modelli di fascia media, dal buon rapporto qualità/prezzo. Nel primo trimestre del 2023, però, gli equilibri sono cambiati in modo significativo. Gli smartphone della serie numerica rappresentano il 49% delle vendite complessive.

Uno dei dati più interessanti sulle vendite di Honor è rappresentata dalla crescita della serie Magic, trainata dal top di gamma Magic4 Pro che è anche il best seller del primo trimestre della gamma Magic. Questa serie oggi rappresenta il 23% delle vendite di Honor. Il brand, quindi, si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante anche nel segmento più alto del mercato dove ha appena introdotto la serie Magic5 e il pieghevole Magic Vs.