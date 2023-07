Fonte foto: Honor

Honor continua a rinnovare la sua gamma di dispositivi: ad arricchire il listino dell’operatore per il mercato italiano è oggi il nuovo Honor Pad X9. Si tratta della versione destinata al mercato europeo di Honor Pad X8 Pro già svelato in Cina. Il tablet è già in vendita in Italia, e punta su una buona scheda tecnica e un prezzo contenuto. Rispetto al suo diretto predecessore, Honor Pad X8, l’ultimo arrivo della gamma Honor è più potente, più grande e ha una dotazione di memoria maggiore. Il prezzo di listino, però, viene ritoccato verso l’alto.

Le caratteristiche di Honor Pad X9

Tra le specifiche del nuovo Honor Pad X9 c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 685. Si tratta di un chip realizzato a 6 nm e dotato di CPU Octa-Core con 4 Core Cortex-A73 da 2,8 GHz e 4 Core Cortex A53 da 1,9 GHz oltre ad una GPU Adreno 610. Per il mercato italiano, è prevista una sola combinazione di RAM e storage: 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (senza possibilità di espansione via microSD).

Il display, invece, è di tipo LCD IPS, da 11,5 pollici di diagonale, con risoluzione di 2.000×1.200 pixel (il rapporto tra le dimensioni è di 5:3) e refresh rate massimo di 120 Hz. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 7.250 mAh con potenza di ricarica pari a 22,5W. Il tablet ha dimensioni pari a 267,3×167,4x 6,9 ,illimetri e un peso di 495 grammi. La scocca è in alluminio.

Le fotocamere sono due, una anteriore e una posteriore, entrambe da 5 MP. Non si tratta di una soluzione molto efficace, se non per poche foto di poche pretese e per le videochiamate. C’è di buono, però, che la fotocamera frontale è posizionata all’interno della cornice lunga e, di conseguenza, è possibile fare videochiamate tenendo il tablet in orizzontale.

Il nuovo tablet di Honor ha le connessioni Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1 e non c’è la possibilità di accedere alla rete dati 4G o 5G. A completare il comparto tecnico troviamo un sistema audio con 6 altoparlanti e un microfono. Il sistema operativo è, invece, Android 13 con MagicOS 7.1 e grazie alla funzione Honor Connect è possibile sincronizzare il tablet con uno smartphone o un laptop dello stesso brand.

Il prezzo di Honor Pad X9

Appena svelato, Honor Pad X9 è già in vendita in Italia con un prezzo di listino di 249,90 euro, nell’unica configurazione disponibile (4/128 GB e connettività Wi-Fi). Anche per la colorazione della scocca c’è un’unica opzione: la Space Gray. Per il momento, il tablet è acquistabile esclusivamente tramite lo store ufficiale di Honor. In futuro, la distribuzione potrebbe coinvolgere anche altri rivenditori. Non ci sono informazioni, invece, in merito al possibile arrivo di ulteriori varianti, con più RAM o più storage.