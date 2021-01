Honor V40: come è fatto e quando esce

Ormai manca poco al debutto ufficiale dello smartphone Honor V40. Dopo aver rimandato di qualche giorno il lancio, sono arrivate in rete le prime immagini dei render ufficiali. Diventa dunque sempre più concreto il nuovo telefonino, come molte informazioni su quelli che saranno design e caratteristiche tecniche.

Di certo non si può dire che gli ultimi giorni non siano stati ricchi di imprevisti per questo smartphone di fascia media. Era stata segnata in calendario per il 12 di gennaio la sua comparsa sul mercato ma, a causa di ritardi accumulati nelle diverse fasi di produzione, il quartier generale di Shenzhen aveva deciso di rimandare il tutto al 18 di gennaio. Niente da fare, però, visto che proprio durante il weekend appena conclusosi Honor ha comunicato di dover attendere ancora qualche giorno prima di poter far vedere la luce all’atteso V40, facendo combaciare di fatto lancio e arrivo sul mercato del suo atteso modello. L’attesa per questo modello è molta, soprattutto perché si tratta del primo smartphone messo in vendita da Honor dopo che è stata venduta da Huawei.

Honor V40, design e colori

I render diffusi in rete mostrano un design con bordi arrotondati e un display con bordi curvi, per una maggiore superficie di utilizzo. Sulla parte frontale, nello specifico nell’angolo superiore a sinistra, spunta poi lo spazio per la fotocamera anteriore. Sul retro, invece, è presente un modulo per la tripla fotocamera, unità flash LED e l’autofocus laser.

Per quanto riguarda le colorazioni, invece, le informazioni giungono direttamente dalle prime fotografie scattate e diffuse in rete da chi ha avuto la possibilità di toccare con mano il nuovo V40. Attualmente si parla di tre tonalità, ovvero nero, arancio/pesca e blu, come mostrato nei poster promozionali apparsi in rete e nei negozi in cui sarà prossimamente in vendita.

Honor V40, caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, sono diverse le informazioni spuntate in rete su questo nuovo telefonino, in particolare proprio sul sito di vendita del gruppo Suning, uno dei recenti acquirenti del brand Honor da Huawei. Si parte dalla connettività 5G mentre, parlando di memoria, questo telefonino monta una RAM da 8GB, accompagnata da uno spazio di archiviazione da 128GB. A fare da cervello, un processore MediaTek MT6765 (Mediatek Helio P35) secondo il sito di vendita, informazioni diversa rispetto ai rumors che parlavano di un MediaTek Dimensity 1000 Plus 5G. D’eccellenza è il motore grafico, ribattezzato GPU Turbo X.

A partire dallo schermo, il modello dovrebbe poter contare su un display OLED da 6.57 pollici Full-HD+, leggermente più piccolo rispetto a 6.72 pollici che erano stati anticipati dalle prime informazioni online, ma con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento da 300Hz. Su di esso, compare poi un punch-hole per la fotocamera nell’angolo superiore a sinistra e un lettore di impronte digitali integrato.

Conferme si attendono anche dal punto di vista del blocco della fotocamera posteriore. Al momento si parla di un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da una lente ultra grandangolare da 8MP e una lente macro da 2MP. Sul lato frontale, la fotocamera può invece contare su un doppio sistema di lenti da 32MP e 16MP. Conclude il tutto la batteria, si parla di 4.000mAh, con supporto alla ricarica veloce da 66W e 50W in modalità wireless.

Honor V40, prezzo e data di lancio

Nonostante le varie vicissitudini, Honor V40 dovrebbe arrivare sul mercato il 22 gennaio. Intanto, il telefono risulta già in prevendita sul sito del gruppo Suning e altri portali dedicati alla vendita online di prodotti di elettronica e telefonia.

Lo smartphone è attualmente in vendita a 3,999 Yuan, circa 510 euro, ma attualmente non è noto quale sarà il prezzo stabilito per i mercati europei. Non resterà dunque che attendere per avere maggiori informazioni sui tempi e sui costi per il nostro Paese.