Huawei, la lista ufficiale degli smartphone che ricevono la EMUI 10.1

Il colosso cinese Huawei ha iniziato a rendere disponibile l’ultima versione delle sue interfacce grafiche per gli smartphone Android a marchio Huawei e Honor: la EMUI 10.1 e la Magic UI 3.1. Adesso è anche disponibile la lista dei device che la riceveranno.

Si tratta, al momento, di 16 dispositivi a marchio Huawei e quattro a marchio Honor. La EMUI 10.1 e la Magic UI 3.1 sono due interfacce molto simili che condividono le stesse funzionalità e che, nelle rispettive ultime versioni, introducono diverse novità come il multi-window, un multi-screen più efficace, miglioramenti delle performance, dell’Always on Display, la nuova app di videochiamate MeeTime e molto altro. La novità più importante, forse, è il debutto del nuovo assistente vocale Celia su EMUI 10.1: si tratta di un assistente basato sugli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Huawei che, al momento, funziona solo se la lingua impostata è il cinese, l’inglese, il francese o lo spagnolo.

EMUI 10.1: la lista dei dispositivi aggiornabili

I dispositivi Huawei che potranno installare la nuova EMUI 10.1 sono 16:

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

Alcuni di questi dispositivi, come il Huawei Mate 30 Pro, hanno già ricevuto l’aggiornamento nei giorni scorsi. Confermato, invece, che Huawei P20 e P20 Pro non riceveranno la EMUI 10.1, almeno in questa prima fase, ma molto probabilmente arriverà in un secondo momento.

Magic UI 3.1: la lista dei dispositivi aggiornabili

Molto più corta, almeno attualmente, è invece la lista dei dispositivi a marchio Honor che possono ricevere la Magic UI 3.1:

Honor View30 PRO/V30 Pro,

Honor 20,

Honor 20 PRO,

Honor View20/V20.

È assai probabile che questa seconda lista diventi a breve più lunga, perché a metà aprile Huawei aveva infatti inserito nella lista dei dispositivi su cui testare la Magic UI 3.1 anche altri modelli: Honor 9X, Honor 9X Pro, Honor V30, Honor Magic 2, Honor 20S e Honor 20 Youth Edition. Poiché il rollout delle due nuove interfacce è già iniziato, però, è solo questione di poche settimane e sapremo definitivamente quali dispositivi potranno riceverle e quali no.