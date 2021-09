Huawei nova 8i: lo smartphone medio con un solo difetto

Huawei torna a farsi sentire in Italia nell’ultima parte del 2021, e lo fa con nova 8i, un prodotto che si colloca nella fascia media del mercato. Non sarà l’unico a giudicare dal fatto che l’azienda ha annunciato poche ore fa un evento europeo da cui, con ogni probabilità, verranno fuori i Huawei P50.

Togliamoci subito il dente: da tutti i prodotti Huawei mancano il supporto all’infrastruttura 5G e soprattutto i servizi e le app di Google, nonostante alla base dell’interfaccia utente EMUI 11 di Huawei nova 8i ci sia comunque Android 10, vecchia sì ma dalla relativa importanza dal momento che la EMUI storicamente copre tutto. La motivazione delle assenze pesanti è nota, ossia la “guerra fredda" tra Huawei e gli Stati Uniti. E se la mancanza di servizi e app Google è rimediabile attraverso l’ecosistema proprietario che l’azienda ha messo a punto in tempo record, non lo è quella della connettività 5G, per cui Huawei nova 8i si rivolge a coloro non mostrano interesse nelle nuove reti.

Huawei nova 8i: caratteristiche tecniche

Huawei nova 8i è caratterizzato da un chip Snapdragon 662 octa core da 2 GHz di frequenza massima prodotto da Qualcomm. Una sola variante di memoria prevista dall’azienda, almeno al momento del lancio: ci sono 8 GB di memoria RAM a disposizione e 128 GB di spazio in cui archiviare documenti, foto, giochi e applicazioni varie.

Il display è un’unità LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD, quindi molto comoda per ampiezza a vedere contenuti multimediali anche in mobilità. Sulla stessa superficie, in un foro posto nell’angolo alto a sinistra dello schermo, trova posto la fotocamera per i selfie da 16 megapixel con apertura f/2.0.

Sulla superficie posteriore ci sono invece quattro fotocamere: una principale da 64 megapixel con apertura f/1.9, un ultra grandangolare da 8 megapixel f/2.4, una macro da 2 megapixel f/2.4 e infine una per il miglioramento dei ritratti da 2 megapixel f/2.4.

Sul fronte della connettività manca solamente il 5G, sul quale Huawei per adesso è in netta difficoltà a causa dei noti problemi con gli Stati Uniti. Così Huawei nova 8i ha: 4G LTE Dual-sim, Wi-Fi 802.11 ac (dual band), Bluetooth 5.0, ingresso per le cuffie con jack da 3,5 mm, GPS assistito. Manca l’NFC, e dovendo fare a meno di Google Huawei ha implementato il proprio assistente virtuale Histen.

Dimensioni di 161.85 x 74.7 x 8.58 mm per 190 grammi di peso.

Huawei nova 8i: disponibilità e prezzo

Dopo essere stato annunciato in Malesia, Huawei ha deciso di portare il nova 8i in Italia annunciandone disponibilità e prezzo.

Il nuovo Huawei nova 8i è disponibile da subito all’acquisto nelle colorazioni Moonlight Silver e Starry Black. Il prezzo di listino è fissato a 349 euro.

Interessante però la promozione di lancio: fino al 4 ottobre, chi acquisterà un Huawei nova 8i riceverà in regalo le cuffiette wireless Huawei FreeBuds 4. E su Huawei Store, che offre spedizione gratuita, con un acconto di 10 euro si otterrà uno sconto extra di 40 euro.