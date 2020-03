Huawei P40 Lite E, lo smartphone economico a meno di 200 euro

5 Marzo 2020 - Lo smartphone Huawei più economico del momento si chiama P40 Lite E, si affianca al P40 Lite e, da qualche ora, è sbarcato anche in Europa ad un prezzo veramente basso. La conferma arriva dalla Polonia, dove è comparso lo smartphone sul sito regionale di Huawei.

Non era affatto scontato che Huawei portasse anche in Europa i suoi ultimi cellulari low cost, già in vendita in Asia da qualche tempo: il ben noto ban degli Stati Uniti nei confronti dell’azienda e il dibattito, anche in Europa, sul ruolo che Huawei potrà avere nello sviluppo della rete 5G hanno messo in cattiva luce il produttore cinese e gli hanno messo ben più di un bastone tra le ruote. Ma Huawei va avanti lo stesso e, il P40 Lite E arriva sul primo mercato europeo senza i servizi mobili di Google, ma con a bordo i Huawei Mobile Services a sostituirli. Si vedrà, nel giro di poche settimane, se gli utenti del vecchio continente vorranno comprare questo smartphone Android dalle buone caratteristiche, dall’ottimo prezzo ma senza il supporto ufficiale di Google.

Huawei P40 Lite E: caratteristiche tecniche

Il Huawei P40 Lite E è un device di grandi dimensioni (159x76x8 millimetri e 176 grammi di peso) con schermo da 6,39 pollici LCD IPS, dotato di foro in alto a sinistra per la fotocamera frontale, da 8MP f/2.0. Al posteriore, invece, troviamo tre sensori fotografici: 48 MP f/1.8, grandangolo da 8 MP f/2.4 e sensore di profondità da 2 MP f/2.4. Sotto il cofano c’è un SoC proprietario HiSilicon Kirin 710F con GPU Mali G51-MP4. La RAM è di 4 GB, mentre lo spazio di archiviazione è di 64 GB espandibile a 512 GB con scheda microSD. Lo sblocco biometrico avviene con il sensore delle impronte digitali, posizionato sul retro, mentre la batteria è da ben 4.000 mAh e, secondo Huawei, tiene acceso lo smartphone per 20 ore di navigazione Internet, 22 ore di riproduzione video e più di 100 ore di riproduzione musicale.

Huawei P40 Lite E: quanto costa

Il nuovo smartphone low cost Huawei P40 Lite E è in vendita in Polonia, con Android 9 ed EMUI 9.1 e nei colori Aurora Blue o nero, al prezzo di 699 zloty, che al cambio attuale fanno 162,57 euro. Lo si può comprare anche in 20 rate mensili a tasso zero da 34,95 zloty, cioè 8,13 euro. In entrambi i casi Huawei regala insieme al P40 Lite E anche una Huawei Band 4 Pro, che da sola costa ben 79,90 euro. Lo smartphone non è ancora disponibile nello shop italiano di Huawei, ma non dovrebbe passare molto tempo prima di poterlo acquistare anche in Italia.