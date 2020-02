Huawei P40, svelate le caratteristiche: come sarà

Fonte foto: Waqar Khan 1 di 6 Huawei, pronti al lancio il P40 e il P40 Pro Huawei si prepara a lanciare i nuovi modelli Huawei P40 e P40 Pro, i primi due top di gamma del 2020. Entrambi hanno ottenuto la certificazione per essere lanciati in Cina, quindi si ipotizza che il loro arrivo sul mercato sia vicinissimo. Nonostante le tante indiscrezioni trapelate finora, la società non ha pubblicato ancora la data ufficiale di lancio. Dovrebbe avvenire nel mese di marzo in Europa, ma non si conosce il giorno preciso.

Fonte foto: Fabian Strauch / Shutterstock.com 2 di 6 Huawei P40: non ci saranno i servizi Google Il ban voluto da Donald Trump è ancora in vigore e Huawei non ha la licenza per usare i servizi Google. Per questo motivo l'azienda ha sviluppato i Huawei Mobile Services, una suite che andrà a sostituire le app di Google. A bordo confermata la presenza della versione base di Android 10 personalizzato con la EMUI 10.

Fonte foto: Framesira / Shutterstock.com 3 di 6 Huawei P40 e P40 Pro: le caratteristiche Sono poche le informazioni disponibili sul Huawei P40 e Huawei P40 Pro. Dalla Cina arriva, però, una conferma importanti: entrambi supporteranno la rete 5G. Altra certezza riguarda il processore: a bordo ci sarà il Kirin 990 che assicurerà prestazioni top, allo stesso livello dello Snapdragon 865. A supporto almeno 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ci dovrebbero essere modelli che integrano anche 12GB di RAM e 256GB di spazio d'archiviazione. Lo schermi dei due smartphone si differenzierà per la diagonale, ma in entrambi i casi sarà OLED con refresh rate a 120Hz.

Fonte foto: Framesira / Shutterstock.com 4 di 6 Huawei P40 e P40 Pro: comparto fotografico Sono tre le fotocamere presenti nella parte posteriori del Huawei P40. L'azienda cinese ha optato per un sensore principale da 52 Megapixel, supportato da un obiettivo grandangolare da 40 Megapixel e un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3x. Il Huawei P40 Pro, invece, avrà un sensore principale sempre da 52MP con un sensore grandangolare da 40 Megapixel. Il teleobiettivo dovrebbe essere periscopico con zoom ottico 5x. Sicura la presenza anche di un sensore 3D ToF. Doppia fotocamera frontale da 32MP e da 8MP, inserite in un foro presente sullo schermo.

Fonte foto: SUPREEYA-ANON / Shutterstock.com 5 di 6 Batteria al grafene? Il Huawei P40 avrà la batteria al grafene? Questo è uno dei grandi dubbi che la presentazione dovrà fugare. Da alcune settimane si parla insistentemente della presenza della batteria al grafene sul Huawei P40 Pro. Notizia che l'azienda ha smentito, ma se ne continua a parlare. La batteria al grafene garantirebbe una maggiore autonomia al dispositivo.