I film candidati all'Oscar da vedere in streaming

Sono state annunciate in questi giorni le candidature agli Oscar 2024. La cerimonia di premiazione si terrà nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo a Hollywood, con la conduzione di Jimmy Kimmle. Dunque, ci sono ancora diverse settimane di tempo per recuperare i tanti (ma non tutti) film che hanno ricevuto una o più nomination e che sono già disponibili in streaming. Guardando le candidature nelle categorie principali, ecco quali film sono già disponibili sulle piattaforme.

Oscar 2024 al Miglior film: i candidati in streaming

Iniziamo dalla categoria Miglior Film, nella quale sono candidati American Fiction (visibile su Apple Tv+), Killers of The Flower Moon (Apple Tv+, Prime Video e Sky Primafila) e Maestro (Netflix).

Barbie è disponibile a noleggio su diverse piattaforme e arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW (ma è già disponibile su Sky Primafila). Anche Oppenheimer è disponibile a noleggio su alcune piattaforme e su Sky Primafila.

Sono candidati in questa categoria, ma non sono ancora disponibili in streaming, i film Anatomia di una caduta, The Holdovers, Past Lives e La Zona d’interesse.

Oscar 2024 al miglior film straniero in streaming

Nella categoria Migliore Film Internazionale sono candidati La società della neve (visibile su Netflix) e Io Capitano (dal 29 gennaio su Sky e in streaming su NOW). Sono candidati, ma non sono ancora disponibili in streaming, anche i film Perfect Days, The Teachers’ Lounge e La Zona d’Interesse.

I film candidati agli Oscar 2024 su Netflix

Molti dei film già citati hanno ricevuto una o più candidature anche in altre categorie. Tra i film non ancora citati, ma già disponibili su Netflix, ci sono invece anche Nyad – Oltre l’oceano (nomination come migliore attrice protagonista ad Annette Bening e come migliore attrice non protagonista a Jodie Foster), Rustin (nomination come migliore attore protagonista a Colman Domingo) e Nimona (candidato come migliore film di animazione). Su Netflix c’è anche El Conde, candidato per la migliore fotografia.

Oscar 2024: i film candidati su Apple TV+ e Disney+

Elemental, candidato come migliore film di animazione, è disponibile su Disney+. Sulla stessa piattaforma c’è anche Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che ha ottenuto una nomination per la migliore colonna sonora originale. Apple Tv+ ospiterà invece Napoleon, candidato per la migliore scenografia e per i migliori costumi.

Oscar 2024: i film candidati su Prime Video e NOW

Spider-Man: Across the Spider-Verse, che ha ottenuto una nomination come migliore film di animazione, è disponibile su Prime Video. Su Sky e NOW invece lunedì 19 febbraio arriva Mission: Impossible – Dead Reckoning (che ha ricevuto due candidature).

Sono già disponibili su Sky Primafila, oltre ai film già citati, anche Napoleon (3 candidature), The Creator (2 candidature), Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Elemental, Guardiani della Galassia Vol. 3 e Spider-Man: Across the Spider-Verse.