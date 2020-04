I migliori giochi gratuiti per PS4 del momento

Nelle ultime settimane il tempo passato sulle piattaforme di gaming è aumentato notevolmente e tutte hanno fatto registrare i loro record per numero di utenti collegati in contemporanea. Il motivo è da ricondurre principalmente al fatto che miliardi di persone sono confinate in casa e non possono uscire: giocare ai videogame è un’ottima soluzione per passare del tempo.

La PlayStation 4 è sicuramente una delle piattaforme di gioco preferite dagli utenti, grazie al numero praticamente infinito di giochi disponibili. Videogame che molto spesso sono anche gratuiti: molte software house hanno deciso di rendere disponibili i loro titoli gratis per alcune settimane. In altri casi, invece, i giochi utilizzano un sistema freemium, ossia sono gratuiti e poi prevedono dei pagamenti per ottenere personalizzazioni o caratteristiche particolare. Stiamo parlando di titoli come Fortnite, che con questo sistema ha guadagnato miliardi di euro. Sulla stessa onda si muovono anche il nuovo Call of Duty: Warzone o Apex Legends, battle royale che stanno registrando numeri incredibili in questo periodo. Per giocare e divertirsi, quindi, non bisogna spendere 50-60 euro per un nuovo titolo, ma basta scaricare sulla PS4 uno dei tanti titoli gratuiti. Ecco quali sono i migliori.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Play at Home è la nuova iniziativa di Sony per rendere un po’ più piacevole questo periodo ai propri utenti. L’azienda giapponese ha reso gratuiti due videogame presenti nel proprio store online e tra questi c’è anche Uncharted: The Nathan Drake Collection che raccoglie i primi tre capitoli della famosa serie prodotta da Naughty Dog. Il nostro consiglio è di scaricare gratis il gioco per la PS4 e passare ore e ore a divertirsi con le avventure di Nathan Drake.

Call of Duty: Warzone

Nel genere dei Battle Royale è l’ultimo arrivato, ma in poco tempo ha fatto segnare dei nuovi record sia per il genere sia per il franchise. Call of Duty è la storia dei multiplayer online e con Warzone ha dimostrato di sapersi adattare con il proprio stile al nuovo genere e anche di innovarlo. Ad esempio inserendo novità come il Gulag, un luogo dove poter lottare con gli avversari per rinascere dopo essere stati sconfitti. In poche settimane Call of Duty: Warzone ha totalizzato più di 30 milioni di download, segnale che il gioco è stato apprezzato da molti utenti.

Le modalità di gioco sono più di una: oltre alla classica Battle Royale, affrontabile anche in squadre di tre o quattro persone, c’è anche Malloppo: l’obiettivo è raccogliere un milione di euro e non farsi rubare i soldi dai nemici. Call of Duty: Warzone è disponibile gratis per PlayStation 4.

Fortnite

Potremmo sembrare ripetitivi, ma Fortnite, nonostante le lamentele dei giocatori per la nuova mappa e il gameplay, resta ancora uno dei migliori giochi gratis per PlayStation 4. Arrivato oramai alla Stagione 2 Capitolo 2, il titolo ha il merito di aver stravolto in poco tempo il mercato videoludico, portando novità copiate poi da tutti i principali concorrenti. Ogni settimana sono disponibili nuove sfide e personalizzazioni da scoprire nel negozio online.

Destiny 2

Se siete amanti dei multiplayer online avete anche un’altra valida alternativa: Destiny 2. Il gioco è diventato un free-to-play e per divertirsi non è necessario acquistare i DLC. Se siete amanti delle ambientazioni fantasy, Destiny 2 è un’ottima alternativa tra i giochi gratis per PS4.

Brawlhalla

Per diventare un videogame di successo non è sempre necessario avere una grafica da urlo, ma basta realizzare un gameplay intelligente e con delle basi solide. È il caso di Brawlhalla, gioco realizzato da Ubisoft e disponibile gratuitamente per la PS4. Di che cosa si tratta? Brawlhalla è un videogame di combattimento con una grafica in stile Super Smash Bros. L’obiettivo è buttare fuori dal ring il proprio avversario. Vi sembra banale e noioso? Provateci e poi ne riparleremo.

Let it Die

Nonostante abbia qualche anno sulle spalle, Let it Die resta uno dei migliori giochi gratis per PS4. Si tratta di un action game in terza persona dove la componente online fa la differenza. Stiamo parlando di un gioco molto particolare e che può essere amato o odiato, ma che deve essere comunque provato almeno una volta. Consigliato.

eFootball PES 2020 Lite

Da oramai alcuni anni Konami rilascia gratuitamente una versione Lite di PES: l’obiettivo è far ingolosire gli utenti in modo da portarli all’acquisto di quella completa La versione Lite di PES 2020 può essere scaricata gratis sulla propria PlayStation 4. Sono disponibili la modalità MyClub e il multiplayer online o locale. Tra le squadre troviamo Barcellona, Manchester United, Juventus e Bayern Monaco.

Apex Legends

Terminiamo la lista dei consigli con un altro Battle Royale. Parliamo di Apex Legends, titolo realizzato da Electronic Arts insieme a Respawn Entertainment. Il gioco segue le classiche regole dei Battle Royale e si basa su ambientazioni e personaggi di Titanfall 2. Anche in questo caso si tratta di un titolo freemium: il download è gratuito e sono previsti acquisti in app.