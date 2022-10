I nuovi Amazon Echo sono disponibili in Italia: quanto costano

Ad appena un mese dalla presentazione ufficiale, sono disponibili anche in Italia i nuovi dispositivi smart Amazon Echo Dot, Echo Dot con orologio e Echo Studio. Esteticamente identici ai modelli di generazione precedente, i nuovi device di Amazon non sono una rivoluzione ma una evoluzione rispetto ai modelli che vanno a sostituire. Il tutto a parità di prezzo che, nel caso di Amazon Echo Dot, è ancora molto basso.

Amazon Echo Dot: caratteristiche tecniche e prezzi

L’Amazon Echo Dot è il dispositivo Amazon più economico, il punto di accesso a tutti i servizi offerti da Amazon attraverso l’assistente vocale Alexa. I nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio restano di piccole dimensioni proprio per essere collocati in qualunque punto di una stanza.

Nonostante le piccole dimensioni, però, Echo Dot può fare molte cose grazie ad Alexa: rispondere a semplici domande e fornire informazioni sul meteo, leggere le notizie da fonti ufficiali, leggere e modificare la nostra agenda degli impegni, impostare timer e sveglie.

Poi c’è tutto il lato della domotica: gli Amazon Echo Dot possono accendere e spegnere i dispositivi smart e, tramite le routine, gestire una serie di comandi consecutivi. Poi, naturalmente, sono anche degli speaker che possono riprodurre la musica con una buona qualità.

Stesse funzioni ma con display, da oggi più ampio, per Echo Dot con orologio. Il dispositivo è particolarmente utile sul comodino, dove può fare anche da sveglia smart. Tramite il piccolo display può mostrare informazioni sul meteo, il nome dell’artista della canzone che sta riproducendo e tanto altro.

Il nuovo Amazon Echo Dot di quinta generazione e con integrato l’assistente vocale Amazon Alexa ha un prezzo di listino di 59,99 euro ed è disponibile in tre colori: Antracite (nero), Bianco ghiaccio e Blu notte.

Amazon Echo Dot – Quinta generazione 2022

Il nuovo Amazon Echo Dot con orologio ha un prezzo di listino di 69,99 euro ed è disponibile in due colori: Azzurro tenue e Bianco ghiaccio.

Amazon Echo Dot con orologio – Quinta generazione 2022

Amazon Echo Studio: caratteristiche tecniche e prezzo

Lo speaker Amazon Echo Studio introduce la novità dell’audio spaziale, riservata agli abbonati al servizio di streaming Amazon Music Unlimited.

Per tutti gli altri resta la qualità di uno speaker con ben cinque altoparlanti direzionali in grado di riprodurre in modo chiaro e pulito i toni medi e in modo profondo i bassi.

Amazon Echo Studio è compatibile con Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio e condivide con il resto della gamma Echo tutte le funzioni smart già citate. Echo Studio, in questa nuova versione, viene proposto anche nel colore Bianco Ghiaccio al prezzo di listino di 199,99 euro.

Amazon Echo Studio – Quinta generazione 2022