I promessi sposi: arriva una serie tv ispirata al classico di Manzoni

Lodovico è il libro dello studioso italiano Francesco Musesti che ha ispirato uno dei produttori del Il Trono di Spade, Vince Gerardis, a creare un prequel della storia dei promessi sposi. Quel ramo del lago di Como aspetta quindi di vedere la luce nel progetto di Gerardis e di Maria Grazia Saccà, dalla casa di produzione CIAO: Creatività Italiana Americana Organizzata, fondata lo scorso anno proprio da Gerardis.

Provvidenza è il nome di questa nuova serie tv, ispirata ai promessi sposi e ambientata nella corrotta e tenebrosa Milano nella fine del XVI secolo. La serie, assicura Gerardis, manterrà le atmosfere cupe e gotiche della Milano divisa dalla guerra tra carestia e fame. Il salto nel tempo, rispetto ai promessi sposi di Alessandro Manzoni, porta la storia a 40 anni prima dei fatti di Renzo e Lucia. Saranno forti gli elementi psicologici in Provvidenza e così pure il ruolo della peste che, come l’Inverno in Il Trono di Spade, sarà un elemento centrale, fondamentale nella narrazione.

Provvidenza: di cosa parla la serie tv

Il romanzo Lodovico, da cui è tratta la serie tv Provvidenza, narra la storia di Fra Cristoforo prima che questi si facesse uomo di chiesa e prendesse i voti rinunciando al proprio nome. Si convertì alla religione solo dopo aver ammazzato sanguinosamente a duello un nobile. Dopo l’uccisione, Lodovico si rifugia in un convento di Cappuccini e là perde il suo nome. Manzoni descrive Lodovico, Fra Cristoforo quindi, semplicemente come il figlio di un mercante ecco perché non gli dà la dignità di un cognome.

In questo contesto sono numerosi gli altri personaggi dei promessi sposi che troviamo in questo affascinante prequel per la TV. Abbiamo lo spietato aristocratico conosciuto come l’Innominato e non mancano il Griso e il cardinale Borromeo. Troviamo anche Lucia, il cui personaggio nel prequel Provvidenza è fortemente legato alla stregoneria.

Provvidenza: le curiosità del prequel

Presentando il progetto a canali e servizi streaming i produttori descrivono Provvidenza come una tragedia ambientata in un mondo dark, duro e crudele che ricorda tanto Game of Thrones. Ancora non si conosce chi tra le tante piattaforme di streaming quella che si accaparrerà la distribuzione di questa nuova serie. Quello che sappiamo e che ci sono tutti gli elementi affinché ci si appassioni a questo nuovo capolavoro.

Lodovico, il romanzo da cui è tratto il prequel, uscirà nelle librerie solo il prossimo autunno.