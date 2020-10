Il Black Friday 2020 è vicino ed è ora di prepararsi agli sconti

Archiviato il Prime Day 2020, è già tempo di guardare avanti verso le prossime occasioni di risparmio: sta arrivando il Black Friday, che quest’anno si terrà venerdì 27 novembre. Come ogni anno, anche questa volta sarà l’occasione per fare acquisti tech a prezzi molto scontati e per portare a casa qualcosa che ci serve o, semplicemente toglierci qualche sfizio.

Il black Friday 2020, però, sarà un po’ diverso a causa della pandemia, che ha causato il lancio ritardato di alcuni prodotti, come l’iPhone 12, e anche a causa dell’arrivo sul mercato delle due console next gen: Microsoft Xbox Series X e PlayStation 5. Ma, di sicuro, durante il Black Friday gli italiani compreranno anche molto altro, in particolare piccoli e grandi elettrodomestici per la casa e l’intrattenimento, dai robot aspirapolvere agli aspirapolvere ciclonici, passando per smart TV, smartphone e smartwatch, senza dimenticare il must di quest’anno: il monopattino elettrico che, il caso a voluto, dai primi di novembre in poi potrà essere acquistato con molti meno pensieri sfruttando il Bonus Mobilità 2020 del Governo.

Black Friday: quali categorie tenere sott’occhio

Il Black Friday è un periodo di sconti, quindi sarà utile per acquistare prodotti costosi che normalmente non possiamo o non vogliamo comprare a prezzo pieno. Seguendo questa basilare logica, quindi, è bene tenere sott’occhio i grandi elettrodomestici, meglio ancora se smart, e i cellulari top di gamma. Tutti prodotti che costano oltre 500 euro, insomma.

Ma è vero anche il contrario: durante gli sconti del Black Friday diventano interessanti anche prodotti che sono già economici, ma non abbastanza per convincerci a comprarli. Prodotti non essenziali, di certo, ma che possono tornarci di sicuro utili come le fitness band, i caricabatterie veloci per smartphone, cover e custodie di vario tipo, smart speaker per la smart home. In questo caso si tratta di prodotti mediamente sotto i 100 euro, anche sotto i 50 in alcuni casi, che possono raggiungere prezzi stracciati durante il Black Friday. E, a questo punto, perché non comprarli?

Come prepararsi al Black Friday 2020

A questo punto è chiaro: durante il Black Friday possiamo fare ottimi affari sia nella fascia alta di prezzo che in quella bassa. Ma come scegliere i prodotti da acquistare? O, in altri termini, come prepararsi al Black Friday?

Per la fascia di prezzo alta il consiglio è valutare le proprie esigenze, soprattutto in fatto di grandi elettrodomestici. Prima o poi tutti dobbiamo cambiare il frigo, la lavatrice o il forno, perché non sfruttare l’occasione del Black Friday per comprare in sconto un elettrodomestico smart, da connettere al nostro smart speaker e da comandare tramite il nostro assistente digitale preferito?

Per la fascia di prezzo bassa, invece, il ragionamento è diverso: qui possiamo fare diversi acquisti a prezzo scontato in vista del Natale. I gadget tecnologici sono sempre tra i regali di Natale più apprezzati (ormai non solo dai giovanissimi) e comprarli in anticipo è la mossa vincente.

Black Friday 2020: la questione gaming

Infine, torniamo all’inizio del discorso: non possiamo negare che quest’anno Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series X|S sono l’oggetto del desiderio di migliaia di italiani. Con prezzi massimi di 499 euro (per entrambe) questi dispositivi si posizionano esattamente in mezzo alle due fasce di prodotti appena descritte. E fanno discorso a parte, c’è poco da fare.

Il Black Friday sarà occasione non solo per cercare sconti sulle console next gen, ma anche sugli accessori e su decine di giochi in formato fisico che, anche loro, sono un regalo di natale ideale per gli amanti della tecnologia.