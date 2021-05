Il grande ritorno di Friends: tutte le sorprese della reunion

Da anni i fan chiedono il ritorno degli amati personaggi sul piccolo schermo e ora il loro desiderio si sta per avverare. La reunion di Friends è diventata realtà e i sei amici della popolare sitcom ambientata a New York si sono ritrovati sul set tutti insieme, ma non si tratta di un episodio aggiuntivo.

Riscrivere dopo tanti anni un nuovo episodio di Friends non sarebbe stato facile e per questa reunion il format scelto è diverso. Uno speciale "unscripted" in cui gli attori protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer raccontano aneddoti e svelano i retroscena della serie Tv insieme agli ideatori David Crane e Marta Kauffman e al produttore esecutivo Kevin S. Bright. Uno speciale da non perdere dal titolo The One Where They Get Back Together, la cui data di uscita negli Stati Uniti è prevista per il prossimo 27 maggio.

Friends: anticipazioni e sorprese della reunion

Ancora una volta i protagonisti di Friends saranno tutti riuniti su un set, che vedrà il ritorno di Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey) e Lisa Kudrow (Phoebe). La prima sorpresa riguarda la tipologia di format scelto per la reunion, cioè uno speciale "unscripted" dal titolo The One Where They Get Back Together . Attori, ideatori e produttore saranno senza sceneggiatura e si lasceranno andare al fiume dei ricordi, dove per i fan le risate sono assicurate.

La seconda sorpresa riguarda il set di questa reunion, svelato dalle foto in esclusiva della rivista People: si terrà nel Teatro 24, lo storico set della serie, e gli scenografi hanno recuperato per l’occasione l’appartamento da single di Chandler e Joey, l’appartamento di Monica e Rachel, e non può mancare il bar del Central Perk, il ritrovo del gruppo di amici con tanto di iconico divano arancione.

Non mancheranno poi gli ospiti celebri: dall’attrice Reese Witherspoon che interpretava la sorella di Rachel, fino a guest star come Lady Gaga, David Beckham e Justin Bieber. E poi il cast ricorderà i passaggi salienti della serie, leggendo uno storico copione e giocando nuovamente al quiz che permise a Joey e Chandler di vincere l’appartamento di fronte delle due amiche.

Friends: quando esce lo speciale in Italia

Dopo anni di attese e rinvii, la data ufficiale è stata finalmente fissata: il prossimo 27 maggio la reunion di Friends arriverà sullo schermo per HBO Max. Al momento, però, non sono noti né il canale né la piattaforma di video streaming su cui sarà trasmessa in Italia, né tantomeno la data. Secondo alcuni rumors, lo speciale potrebbe arrivare in onda su Sky, nonostante tutti gli episodi della serie TV siano disponibili su Netflix.