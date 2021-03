I tanti fan dell’ecosistema Amazon Alexa da oggi possono preordinare il nuovo Echo Show 10 di terza generazione, l’ultimo smart display di Amazon che verrà poi fisicamente spedito a partire dal 14 aprile. A circa due anni dall’arrivo nel nostro Paese del primo modello Echo Show, quindi, ora la scelta di dispositivi per interagire con Alexa si amplia ulteriormente.

Si tratta di un dispositivo innovativo rispetto ai precedenti, perché è ancor più incentrato sull’interazione con l’utente grazie alla possibilità di ruotare sul proprio asse e inquadrare il padrone di casa con la videocamera grandangolare. Resta, invece, la possibilità di fare da hub di comando per tutti i dispositivi compatibili con Alexa, che ormai sono oltre 140 mila tra luci, termostati, telecamere e molti altri prodotti di tantissimi marchi. Lo schermo da 10 pollici e il sistema audio integrato, invece, rendono il nuovo Echo Show una opzione per guardare contenuti in streaming anche in altre stanze oltre che in salotto.

Amazon Echo Show: caratteristiche tecniche

Il nuovo Echo Show 10 di terza generazione è in pratica uno smart speaker Amazon Echo Studio in miniatura con applicato uno schermo touch e una telecamera. Lo schermo ha risoluzione di 1200×800 pixel ed è dotato di un meccanismo che lo fa ruotare di 175 gradi per seguire l’utente, cosa molto utile quando si fanno videochiamate mentre ci si sta muovendo in una stanza.

Nella parte anteriore dello schermo trova posto la videocamera, grandangolare, da 13 MP dotata di sportellino di chiusura fisico che, insieme al pulsante per disattivare i microfoni e al comando vocale per bloccare la rotazione dello schermo, migliora la privacy quando il dispositivo non è in uso.

La parte audio, invece, è formata da due tweeter da 25mm e un woofer da 76 mm, di discreta potenza e direzionali. L’audio direzionale, unito alla rotazione dello schermo, permette la massima immersività nelle videochiamate e durante la visione dei contenuti video.

Amazon Echo Show: quanto costa e quando arriva

Amazon Echo Show è in preordine da oggi, 17 marzo, al prezzo italiano di 249,99 euro. Chi lo preordina oggi lo riceverà a casa tra circa un mese, perché le spedizioni partiranno il 14 aprile.

