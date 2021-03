Il nuovo Smart TV 8K OLED Z1 di LG costa come un'auto

LG mantiene alto lo standard, e conseguentemente anche il prezzo, dei suoi Smart TV di alta gamma. Lo dimostrano i prezzi, decisamente non per tutti, dei modelli di punta delle nuove gamme OLED e NanoCell 2021, con diagonali da 43 a 83 pollici, alcune dotate del nuovo processore intelligente Alpha α9 di quarta generazione.

Si tratta infatti di televisori senza compromessi, dedicati a chi cerca la massima qualità audio e video e le più recenti funzionalità. Quasi tutti i modelli, ad esempio, sono compatibili con lo standard HDMI 2.1, sfruttato ancora quasi solo dalle console da gioco next-gen, con l’Enhanced Audio Return Channel (eARC) e la modalità automatica a bassa latenza (ALLM), con le tecnologie Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 PRO e Filmmaker Mode, oltre che con gli ormai immancabili assistenti ed ecosistemi digitali di Google, Amazon e Apple. Insomma, si tratta di un concentrato di tecnologie all’avanguardia che mettono chi compra questi Smart TV LG nelle condizioni di non doverli cambiare per molti anni. E il prezzo è conseguentemente alto.

Quanto costano i nuovi TV OLED di LG

Partendo dai due top di gamma assoluti di LG, cioè quelli della serie Z1 con risoluzione 8K, i prezzi al pubblico sono di 26.999 euro e 22.999 euro, rispettivamente per la versione da 88 e per quella da 77 pollici.

Chi non cerca il massimo, ma vuole comunque un ottimo Smart TV LG di grande diagonale può optare per la serie G1, che costa sempre parecchio, ma decisamente molto meno della Z1: il modello da 77 pollici è in vendita a 4.999 euro, il 65 pollici a 3.499 euro e il 55 pollici a 2.499 euro.

Passando invece alla serie C1, abbiamo più scelta sulla diagonale: il nuovo modello da 83 pollici costa 7.999 euro, la versione da 77 pollici costa 4.299 euro, quella da 65 costa 3.199 euro, e le versioni da 55 e 48 pollici si comprano con 2.199 euro e 1.799 euro.

Scendendo ancora di fascia troviamo la serie B1, con il 77 pollici che costa 3.999 euro, il 65 pollici 2.499 euro e il 55 pollici 1.699 euro.

Infine, per spendere ancor meno c’è la gamma A1: 3.899 euro per il 77 pollici, 2.399 euro per il 65 pollici, 1.599 euro per il 55 pollici e 1.499 euro per il 48 pollici.

Quanto costano i nuovi TV NanoCell di LG

Passando ai modelli con tecnologia NanoCell (che è una evoluzione dell’LCD), sono tre i modelli in grado di mostrare contenuti in 8K: quelli della serie NANO96 con diagonale da 75 pollici (3.499 euro), da 65 pollici (2.499 euro) e da 55 pollici (1.799 euro).

La serie NANO91, invece, si ferma al 4K ed è disponibile in quattro dimensioni: 75 pollici al prezzo di 2.299 euro, 65 pollici al prezzo di 1.699 euro e 55 pollici al prezzo di 1.299 euro.

Si scende ancora di prezzo con i NANO86: 2.099 euro (75 pollici), 1.499 euro (65 pollici), 1.099 euro (55 pollici) e 999 euro (50 pollici). Infine, con la serie NANO75 la tecnologia NanoCell arriva su uno Smart TV LG di piccola dimensione (43 pollici) e dal prezzo accessibile (699 euro).