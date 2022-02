Il nuovo top di gamma Motorola sta arrivando in Italia: ecco il nome

Motorola ha recentemente parlato di un nuovo smartphone in arrivo, appartenente alla serie Edge, senza però rivelare il nome del device. Tuttavia, poche ore fa è stato confermato che si tratta del Moto Edge 30 Pro, vale a dire la versione globale (e che arriverà anche in Italia) del Moto Edge X30, presentato in Cina a dicembre. Il telefono dovrebbe essere lanciato il 24 febbraio.

A certificare la denominazione del terminale è il Bluetooth SIG (ente che governa lo sviluppo degli standard Bluetooth e concede la licenza delle tecnologie radio agli OEM), che ne ha certificato il telefono identificandolo come Motorola Moto Edge X30 (variante cinese) e Motorola Moto Edge 30 Pro (globale). Ricordiamo che dell’Edge X30 si parla da un po’, dato che è il primo telefono al mondo con a bordo il processore più potente di Qualcomm del 2022, vale a dire lo Snapdragon 8 Gen 1. Per quanto riguarda la versione che arriverà in Italia, le caratteristiche dovrebbero essere le medesime del modello cinese.

Moto Edge 30: come sarà

Oltre a già accennato SoC Snapdragon 8 Gen 1 targato Qualcomm, il Moto Edge 30 Pro in arrivo in Italia dovrebbe contare su una RAM da 8 GB, uno storage interno 256 GB e sul sistema operativo Android 12.

Il dispositivo monterà, probabilmente, un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di ben 144 Hz. Lo scanner delle impronte dovrebbe essere posizionato lateralmente, nel tasto di accensione dello smartphone.

Per quanto riguarda la configurazione fotografica, ci aspettiamo un Motorola Moto Edge 30 particolarmente performante. Il modulo, infatti, dovrebbe vantare un obiettivo principale stabilizzato da 50 MP F/1.88, un ultra grandangolo da 50 MP F/2.2 e una cam di profondità da 2 MP F/2.4. Sul frontale il terminale dovrebbe ospitare una selfie-camera da ben 60 MP, con apertura F2.2.

Molto interessante è anche l’aspetto relativo alla batteria, dato che il device dovrebbe contare su una cella di 5.000 mAh e fregiarsi di un supporto per la ricarica rapida fino a 68 W.

Motorola Edge 30 Pro: prezzo

Ultimo aspetto relativo al Moto Edge 30 Pro da tenere in considerazione è il prezzo. Sebbene non siano ancora emerse informazioni ufficiali, ricordiamo che il Moto Edge 30 Pro Special Edition nella variante con 8/128 GB ha un costo di 3.999 yuan (circa 550 euro al cambio attuale).

Come sempre accade quando un dispositivo cinese arriva in Europa, però, anche Motorola Edge 30 Pro avrà un prezzo superiore alla sua controparte cinese a causa dei costi di logistica e della tassazione superiore.