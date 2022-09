Il tablet di Google sarà anche Pro

Secondo i più recenti rumors, Google all’appuntamento del prossimo 6 ottobre potrebbe presentare, oltre ai nuovi Smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro anche il Google Pixel Tablet (che potrebbe chiamarsi "Google Pixel Notepad"), sia nella variante Standard che in una versione Pro.

E’ quanto affermano le ultime indiscrezioni provenienti, tramite Twitter, dalla Polonia. Tuttavia, per correttezza d’informazione, è bene anche far la tara a tali rumor perché i dispositivi in cantiere sarebbero molti e non tutti sono allo stesso modo credibili. Andiamo con ordine, quindi, e cerchiamo di capire quali dispositivi verranno effettivamente presentati il 6 ottobre.

I nuovi dispositivi di Google in arrivo

Lo sviluppatore ai app polacco Kuba Wojciechowski, analizzando il codice del nuovo sistema operativo di Google Android 13 (la versione QPR1 Beta 1, dedicata agli sviluppatori e non agli utenti finali) ha trovato dei riferimenti ad un nuovo dispositivo chiamato, al momento, con il nome in codice di "T6Pro" o "TangorPro".

Per quanto si sa attualmente, in base a precedenti indiscrezioni, il nome in codice del fantomatico Pixel Tablet è T6/Tangor, quindi il T6/TangorPro sarà, ragionevolmente, la versione ad alte prestazioni del tablet. Nulla di confermato, però, perché Wojciechowski non ha trovato alcun altro riferimento che possa lasciare intuire neanche le minime caratteristiche tecniche di questo modello.

In arrivo anche "Felix" e "Lynx"

Ancora Wojciechowski, e sempre nel codice di Android 13 QPR1 Beta 1, ha trovato altri due riferimenti molto interessanti: "Felix" e "Lynx". Anche in questo caso si tratta di nuovi device, mai visti prima.

In questo caso i rumor sono indirizzati verso due dispositivi molto diversi tra loro: "Felix" sarebbe il Pixel pieghevole di cui si parla ormai da anni, mentre "Lynx" sarebbe una sorta di Pixel 7 "Ultra", posizionato sopra il Pixel 7 Pro.

Cosa c’è di vero nei rumor

Fin qui, dunque, solo indiscrezioni e nessuna notizia certa sui prossimi prodotti che Google presenterà il 6 ottobre. Di certo, infatti, ci sono solo i Pixel 7 e 7 Pro e il fatto che arriveranno, sin da subito, anche in Italia.

Da nessuna parte, invece, si parla esplicitamente e ufficialmente né di un tablet Pixel, né di un tablet "pro", né di un Pixel "foldable" né, infine, di un Pixel 7 più potente del Pixel 7 Pro.

Almeno parte di questi rumor, però, sono probabilmente veri anche se è difficile che Google voglia presentare tutto questo "ben di Dio" in un evento solo. Anche perché, nel frattempo, un dispositivo manca del tutto all’appello: l’eventuale Pixel 7a economico.