Il Tatuatore di Auschwitz: le nuove aggiunte al cast

«La storia d’amore descritta in questo progetto, a dispetto di tanto orrore, testimonia lo spirito e il bene che c’è nelle persone». Con queste parole il candidato all’Oscar Harvey Keitel (già noto per The Irishman e Youth) ha commentato Il Tatuatore di Auschwitz, la nuova serie tv attualmente in lavorazione della quale è appena entrato a far parte con il ruolo di protagonista. Prodotto da Synchronicity Films e Sky Studios in associazione con All3Media International, l’adattamento televisivo Sky e Peacock Original si basa sul bestseller internazionale di Heather Morris.

Le novità nel cast della serie

Harvey Keitel interpreterà il protagonista Lale Sokolov. È sicuramente questo il nome più significativo che si aggiunge al cast già annunciato, nel quale figurano Jonah Hauer-King (noto per The Little Mermaid, World on Fire) e Anna Próchniak (Baptiste, Warsaw 44). I due attori interpretano i giovani Lale Sokolov e Gita Furman. Nel cast ci sono anche Melanie Lynskey nei panni della neozelandese Heather Morris, autrice del romanzo Il Tatuatore di Auschwitz, e Jonas Nay nel ruolo di Stefan Baretzki. Anche questi due nomi erano già stati annunciati da tempo.

È notizia di pochi giorni fa, invece, l’aggiunta di diverse new entry, oltre a Keitel. Si tratta di Tallulah Haddon (Kiss Me First, The Last Duel) nel ruolo di Hanna, Mili Eshet (Beyond the Mountains, Hills) nel ruolo di Ivana, Yali Topol Margalith in quello Cilka e Phénix Brossard (Little Joe, Benjamin) in quello di Leon. Ilan Galkoff veste i panni di Aaron e Marcel Sabat quelli di Tomas.

La trama di Il tatuatore di Auschwitz

La trama è ispirata alla storia vera di Lale e Gita. Il primo arriva ad Auschwitz-Birkenau nel 1942 e viene costretto a essere uno dei tätowierer (tatuatori), ovvero coloro che tatuano il numero di matricola sulle braccia dei compagni di prigionia. Proprio svolgendo questo lavoro, un giorno Lale incontra Gita. Per i due sarà amore a prima vista. Sotto la costante sorveglianza delle SS, Lale e Gita sono determinati a tenersi in vita a vicenda. Circa 60 anni dopo questi fatti, Lale, rimasto vedovo da poco, incontra la scrittrice Heather Morris e trova il coraggio di raccontare al mondo la sua storia, rivivendo i ricordi del suo innamoramento in uno dei luoghi più orribili mai esistiti.

Quando esce Il Tatuatore di Auschwitz

La serie è attualmente in produzione ed è stata commissionata da Serena Thompson, executive producer di Sky Studios per Zai Bennett, Managing Director of Content di Sky UK. I produttori esecutivi sono Claire Mundell per Synchronicity Films e Jacquelin Perske. Heather Morris ha il ruolo di consulente. La serie sarà disponibile nel 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.