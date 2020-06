Iliad, problemi di rete e con la connessione oggi: cosa succede

Giornata un po’ complicata per gli utenti Iliad. Da alcune ore gli utenti segnalano problemi con la rete e con la connessione dell’operatore telefonico: in alcune zone d’Italia gli utenti manifestano momentanei down della rete 4G. Non si tratta di un vero e proprio down come quello capitato questa notte per la rete WindTre, ma solamente di piccoli problemi momentanei.

Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Iliad, anche perché le segnalazioni sono poche centinaia, come si può notare dal sito downdetector.it, sito specializzato nel raccogliere i commenti degli utenti quando un servizio o un’app non funziona. Non è ancora ben chiaro cosa sta accadendo, ma sicuramente i tecnici di Iliad sono al lavoro per risolvere questo piccolo malfunzionamento provvisorio. Cercheremo di monitorare la situazione e vi terremo informati sugli sviluppi nelle prossime ore.