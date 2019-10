Iliad, problemi nel ricevere le chiamate, cosa sta succedendo

16 Ottobre 2019 - Da oramai alcune ore molti utenti segnalano problemi con la rete Iliad in diverse parti d’Italia. Non si tratta di un vero e proprio down, dato che il malfunzionamento non riguarda tutti i clienti del nuovo operatore telefonicio. Inoltre, il disservizio riguarda solo la ricezione delle chiamate, mentre si può chiamare tranquillamente qualsiasi persona. E lo stesso vale per la rete dati, anche se in molti segnalano un rallentamento rispetto ai giorni precedenti.

Oltre a non ricevere chiamate, gli utenti non riescono nemmeno a telefonare al servizio clienti per avere delucidazioni su cosa sta accadendo. Il 177 risulta irraggiungibile. Su downdetector.it, sito web che raccoglie le lamentele degli utenti quando non funziona un servizio o un’applicazione, sono centinaia le segnalazioni sui problemi che stanno caratterizzando Iliad in queste ore. Per il momento l’operatore telefonico non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma sicuramente è al lavoro per risolvere la situazione. Continueremo a seguire la situazione e vi terremo informati.

Perché non si riesce a ricevere le telefonate con Iliad

Per il momento non si conoscono i motivi per cui alcuni utenti Iliad non riescono a ricevere le telefonate da questa mattina. Bisogna sottolineare che il problema non riguarda tutti gli utenti, ma solo un numero ristretto. E la maggior parte delle segnalazioni si concentra nel Nord e nel Centro Italia. Potrebbe dipendere da alcuni problemi della nuova rete Iliad, ma non ci sono conferme a riguarda. Continueremo a seguire l’evoluzione degli eventi e vi terremo informati. Nelle prossime ore il malfunzionamento Iliad verrà sicuramente risolto.