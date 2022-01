In arrivo il nuovo iPad Air 5: come sarà

L’ultima versione dell’iPad Air è stata presentata da Apple nell’ottobre del 2020. La serie appariva completamente ridisegnata, anticipando l’aspetto estetico e parte delle funzionalità integrate nei successivi iPad di nona generazione, iPad Pro e iPad Mini. Adesso, come riportato dal blog giapponese Macotakara, secondo un rapporto proveniente dalla catena di approvvigionamento di Apple il nuovo modello di iPad Air sarebbe in produzione.

iPad Air 5, quindi, sta per arrivare. Secondo Macotakara Apple potrebbe annunciare la quinta generazione di iPad Air nel corso di un evento primaverile. In questa cornice, l’iPad Air 5 sarebbe accompagnato dall’ufficializzazione dell’ampiamente discussa terza generazione di iPhone SE. Una tempistica simile è stata caldeggiata anche da Mark Gurman, esperto di Bloomberg e curatore di una newsletter dedicata ad Apple e ai suoi prodotti, secondo cui l’azienda di Cupertino potrebbe tenere una presentazione virtuale tra i mesi di marzo o aprile. Se queste indiscrezioni e ipotesi dovessero trovare conferma, quindi, entro l’inizio della primavera 2022 la gamma Apple sarà tutta nuova.

H2: iPad Air 5: le possibili novità

I rumor offrono anche un primo spunto in merito alle caratteristiche tecniche del futuro iPad Air di quinta generazione. Secondo il presunto rapporto proveniente dai fornitori Apple, l’iPad Air 5 dovrebbe adottare delle specifiche simili all’iPad Mini di sesta generazione. Ciò significa che potrebbe adottare un processore Apple A15 Bionic, una fotocamera frontale TrueDepth ultra-wide da 12MP che supporta il nuovo Center Stage e, per i modelli con connessione mobile, implementare il supporto al 5G.

Center Stage, lo ricordiamo, è una nuova caratteristica del software fotografico Apple. Grazie all’IA, le telecamere degli iPad di ultima generazione (iPad 9, iPad Pro 2021 e iPad Mini 6) consente alla telecamera di seguire attivamente un utente: è quindi possibile utilizzare le mani libere ed effettuare molteplici operazioni durante la videochiamata, senza preoccuparsi di restare nell’inquadratura e a fuoco.

Inoltre, come nel caso dei software concorrenti Facebook Portal e Amazon Echo Show 10, anche Center Stage integra efficacemente i partecipanti della chiamata, mettendo in primo piano chi sta parlando e adattando l’interfaccia all’ingresso o all’uscita dei partecipanti.

Il rapporto, infine, lascerebbe intendere anche che la fotocamera posteriore dovrebbe restare invariata, con un design a lente singola e prestazioni similari a quelle dell’iPad Air di quarta generazione.

H2: iPad Air 5: tagli di memoria e prezzo

Uno dei quesiti ancora da sciogliere in merito all’iPad Air 5, invece, è quello che riguarda lo spazio di archiviazione e, di conseguenza, il prezzo finale. La configurazione base (cioè senza supporto alle connessioni mobile) di iPad Air 4 attualmente è disponibile sul sito ufficiale Apple a 669 euro e include solo 64 GB di spazio di archiviazione, di cui solo una parte disponibili agli utenti a causa dello spazio occupato dal sistema operativo e dalle app preinstallate.

Non è da escludere che, come è già accaduto l’anno scorso con iPhone 13, in occasione dell’uscita di iPad Air 5 Apple decida di aumentare la memoria a 128 GB mantenendo il prezzo identico a quello della precedente generazione.