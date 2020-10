Infinity: tutti i film e le serie TV in arrivo a ottobre 2020

Per tutti gli abbonati ad Infinity, ottobre 2020 sarà un mese si nuovi arrivi, ma anche di importanti addii, infatti si concluderanno due delle serie più popolari del canale. Ma niente paura: verranno sostituite da diverse alternative.

Oltre agli show a puntate, non mancheranno tanti lungometraggi, molti di questi trasmessi in Premiere. Sono pellicole uscite recentemente nelle sale che vengono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma, il che si rivela davvero interessante per tutti gli amanti del cinema. Ogni settimana su Infinity si potrà quindi guardare un grande film in anteprima: ad ottobre ci saranno in totale 4 pellicole in Premiere. Sono show di genere e tipologia molto differente in modo da accontentare tutti. Quindi, mentre le giornate si accorciano e le temperature aumentano, la lista di film e serie tv sarà sempre più lunga. Vediamo le novità in arrivo.

Infinity: film in arrivo ad ottobre 2020

Tra le proposte in Premiere troveremo, dal 2 all’8 ottobre, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, lo spin-off della DC che vede protagonista Harley Quinn, interpretata dall’attrice Margot Robbie. Dopo la fine della storia con Joker, cerca di riprendersi e abituarsi alla sua nuova vita e lo farà con un nuovo gruppo tutto al femminile.

Il diritto di opporsi è tratto da una storia vera, quella dell’avvocato Bryan Stevenson che si schiera a fianco di chi viene accusato ingiustamente. Nel corso della sua carriera gli capiterà di difendere Walter McMillian accusato di aver ucciso una ragazza. Stevenson decide quindi di proteggere l’accusato perché è convinto che l’accusa sia infondata e spinta da razzismo. Nel casto troviamo Jamie Foxx, Michael B. Jordan e Brie Larson. Sarà disponibile dal 9 al 15 ottobre.

Il terzo film in Premiere dal 16 al 22 ottobre è Superman: Red Son, mentre il quarto è L’inganno perfetto, che invece si potrà guardare dal 23 al 29 ottobre.

Oltre ai film in Premiere, usciranno durante tutto il mese tante altre pellicole in streaming. Il catalogo è davvero ampio perché Infinity punta molto su questa tipologia di contenuto. Tra i film da non perdere troviamo diverse novità per i più piccoli, come Cattivissimo Me, in arrivo il 2 ottobre e Pets – Vita da animali, che invece arriverà il 31 ottobre.

Ci sono anche diverse novità per gli amanti dell’horror. Vedremo i due film Annabelle 2 e 3 ma anche IT – Capitolo due. Queste sono solo alcune delle uscite: scelta è davvero ampia, varia e adatta a tutte le età.

Serie tv su Infinity a ottobre 2020

Veniamo ora alle serie tv. Come si è accennato nell’introduzione dell’articolo, dovremo dire addio a due show: The 100, giunta alla settima ed ultima stagione e Blindspot che finisce invece con la quinta.

Abbiamo una novità assoluta: l’arrivo della prima stagione di All Rise, disponibile dal 17 ottobre. Il genere è drammatico e racconta le dinamiche, spesso ingiuste e contraddittorie, che caratterizzano il sistema giudiziario degli USA.

Il 4 ottobre arriverà invece la seconda e ultima stagione di Splitting Up Together. La serie racconta le vicende di una coppia che dopo il divorzio decide di vivere nella stessa casa facendo dei turni. La situazione si rivela particolarmente difficile da gestire.

Infine, l’11 ottobre (un episodio a cadenza settimanale) potremo vedere la quinta stagione di Superstore. La serie è leggera ed esilarante, racconta la vita di un gruppo di impiegati all’interno di un grande magazzino.

Questo è il palinsesto di ottobre 2020 di Infinity, non resta che sintonizzarsi sulla piattaforma e attendere l’arrivo dei propri show preferiti.