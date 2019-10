Instagram down il 30 ottobre, cosa sta succedendo

30 Ottobre 2019 - Instagram non funziona. Dalle ore 16:15 del 30 ottobre il social network dedicato alle immagini non permette agli utenti di pubblicare contenuti: foto, video e Storie. Si tratta di un problema che non riguarda solamente l’Italia, ma tutto il Mondo, segnale che il disservizio è importante e generalizzato.

In poco tempo le segnalazioni su Instagram down sono state centinaia da tutte le parti d’Italia. Su downdetector.it, sito che raccoglie i commenti degli utenti quando un servizio o un’applicazione non funziona, in poco tempo le segnalazioni hanno superato quota 1000. Anche su Twitter l’hashtag #instagramdown è diventato immediatamente virale ed è salito nelle prime posizione del Trending Topic. I problemi segnalati dagli utenti sono simili per tutti: non si riesce a pubblicare contenuti, né ad aggiornare il proprio profilo. Per il momento Instagram non ha rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo. Il disservizio potrebbe riguardare i server dell’app, oppure un problema all’architettura di rete. Continueremo a seguire la vicenda e vi terremo aggiornati.

Perché Instagram non funziona oggi

Ritardi nell’aggiornare il feed con le immagini pubblicate dalle persone che si seguono, impossibilità nell’aggiungere immagini, video e Storie. Questi i problemi segnalati dagli utenti in questi minuti di Instagram down. Un problema generalizzato che sta colpendo milioni di utenti in tutto il Mondo, che si sono riversati immediatamente sugli altri social per trovare conforto o un aiuto per risolvere il problema. Problema che, però, non può essere risolto, se non dagli stessi tecnici di Instagram, che sicuramente sono già al lavoro per capire l’origine del disservizio. Quando l’applicazione ha questo tipo di malfunzionamenti, la colpa è dei server o della rete che sorregge Instagram. Problemi che che possono durare pochi minuti, come qualche ora. Noi continueremo a seguire l’evolversi della situazione e vi terremo aggiornati.