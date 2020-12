Instagram: l'app ha problemi, che succede

Non si può parlare di vero e proprio down perché il servizio è attivo e funzionante, ma da questa mattina alle 11 circa Instagram ha certamente più di un problema in tutto il mondo. Per la precisione ha problemi soprattutto l’app, mentre la versione Web sembra averne meno.

L’app, invece, no: va continuamente in crash e dopo molti crash compare il messaggio “L’app continua a interrompersi…“. Le segnalazioni su questi problemi non sono moltissime, ma provengono da tutto il mondo. Non tutti, infatti, si sono accorti dei problemi perché l’app non crasha subito: al contrario, ci lascia scorrere il feed per un po’ prima di chiudersi inaspettatamente. Un utilizzo breve dell’app, quindi, potrebbe non mostrare alcun crash. I problemi si registrano sia su Android che su iOS e al momento non c’è una soluzione. Da Web, invece, su Instagram si bloccano i video, ma non su tutti i browser.

I commenti su Twitter

Come sempre accade in caso di down o disservizio di una piattaforma famosa, gli utenti stanno usando Twitter per comunicare che Instagram non va e per cercare una soluzione. I problemi comunicati sono sempre molto simili: in un modo o nell’altro l’app va in crash.

Più di un utente fa notare che questa settimana è successo di tutto: attacco hacker al Governo americano, Google Down, Telegram Down, Poste Down e ora anche Instagram Down.

Nessuna comunicazione ufficiale

Da Instagram non arriva nessun commento ufficiale, in nessuna forma. La cosa più probabile è che sia in corso un aggiornamento dei server o di qualche servizio interno alla piattaforma, visto che i problemi non dipendono da una specifica versione dell’app.