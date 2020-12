Poste Italiane down: problemi con accesso e app di PostePay

Poste Italiane down e PostePay down il 15 dicembre. Problemi e malfunzionamenti sono segnalati da sempre più utenti di Poste Italiane la mattina di martedì. Sia da app che dal sito web, gli utenti non riescono ad accedere ai propri account. Inoltre, sono diversi i servizi oggetto di malfunzionamenti, soprattutto per l’app di PostePay e quella di BancoPosta.

Le segnalazioni sono iniziate a comparire sul sito Downdetector già verso le 8,30 del mattino di martedì, ma i disservizi sono esplosi alle 9.30 quando sempre più utenti hanno lamentato di non poter accedere al proprio conto corrente Banco Posta o la propria Poste Pay. Al momento da Poste Italiane non è stato diramato alcun comunicato che spieghi il guasto in corso, né sui tempi di risoluzione. In un primo momento i problemi sono stati riscontrati a macchia di leopardo sul territorio italiano, ma dopo le 10 del mattino il disservizio si è esteso a tutta l’Italia con particolare concentrazione nelle grandi città e aree urbane. Numerosi gli utenti che hanno provato a contattare il Servizio Clienti Poste Italiane, con il solo risultato di intasarlo.

Aggiornamento ore 13:50

Non sembrano ancora del tutto risolti i problemi ai servizi digitali di Poste Italiane: sebbene le segnalazioni di disservizi stiano diminuendo, ancora diversi utenti lamentano l’impossibilità ad accedere all’app BancoPosta o a fare operazioni. Sembrerebbe, piuttosto, che adesso i problemi siano a macchia di leopardo e non più generalizzati in tutta Italia. Diversi utenti affermano che il servizio va e viene, anche sul fronte PosteID, lo SPID di Poste Italiane.

Poste Italiane continua a dare le solite risposte agli utenti, ma solo nei commmenti sui social: non ha emesso nessun comunicato ufficiale e, sempre sui social, continua a pubblicare notizie non attinenti al down dei suoi servizi. Sulla pagina Facebook di Poste Italiane, infatti, gli ultimi due post riguardano uno dei suoi servizi finanziari e l’emissione di un francobollo. Quest’ultimo post è stato pubblicato anche su Twitter dove, come su Facebook, Poste continua solo a rispondere sporadicamente ai commenti degli utenti infuriati.

Aggiornamento ore 11:50

Sommersa dai reclami sui social Poeste Italiane ha iniziato a rispondere agli utenti almeno su Facebook, ma in modo molto generico: “Ciao, ti informiamo che stiamo lavorando per risolvere la problematica il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a ripetere l’operazione in un secondo momento. Grazie per la segnalazione“.

Su Twitter, invece, Poste Italiane risponde: “Ciao, ti confermiamo che sono in corso degli aggiornamenti. Ti invitiamo a riprovare in un secondo momento“. Nel frattempo nell’app BancoPosta è comparso un messaggio di risposta, altrettanto generico: “Aggiornamento in corso. Stiamo lavorando per offrirti un servizio sempre migliore. Riprova più tardi“.

Poste Italiane, quindi, conferma ufficialmente di avere problemi tecnici diffusi su tutto il territorio italiano ma ancora non offre alcuna informazione su quando saranno risolti.

Poste Italiane down e PostePay down: cosa succede

Secondo quanto riferito dagli utenti, il problema è la mancanza di connessione e l’impossibilità di eseguire il login ai propri account. In molti hanno riscontrato di aver ottenuto la dicitura “error 500” tentando di accedere ai servizi di Poste Italiane da desktop, ma anche dalle app PostePay e BancoPosta. Altri utenti segnalano invece “error 502“, anche in questo caso un errore generato da problemi con i server. Disservizi nell’accesso anche per l’app PosteID per utilizzare lo SPID. Altri utenti invece lamentano l’errore GC01, che indica il mancato riconoscimento delle credenziali di accesso.

Inoltre, è impossibile fare qualsiasi tipo di pagamento attraverso le app e verificare il buon esito di bonifici e ricariche delle carte sia in entrata, che in uscita.

Poste Italiane down: cosa significano error 500 e GC01

Nel caso di un down di un sito web gli errori segnalati dal 500 al 511 indicano problemi di server, come anche l’errore GC01 che indica che le credenziali di login, come nome utente e password, non siano state trovate dal sito.

Il down di Poste Italiane del 15 dicembre potrebbe quindi essere legato proprio a problemi ai server di Poste, che sono diventati improvvisamente irraggiungibili, e bisognerà attendere un intervento di manutenzione da parte dei tecnici per ripristinare tutti i servizi, sia da desktop che da app. Intanto, da Poste non sono stati rilasciati comunicati sui disservizi in corso e sui tempi di riparazione.