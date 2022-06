IPad in super offerta: a questo prezzo è un affare

Come successo con gli smartphone e con le cuffie, anche con gli iPad Apple ha utilizzato la stessa strategia: ossia diversificare i prodotti e lanciare più modelli che occupano diverse fasce di mercato. E quindi di fianco all’iPad sono via-via spuntati i vari iPad Mini, iPad Air e iPad Pro. L’iPad “normale", però, resta sempre il faro del progetto e anche uno dei tablet più interessanti, soprattutto perché il prezzo è rimasto accessibili a molti. L’ultima versione lanciata nel 2021, l’iPad di nona generazione, parte da meno di 400€ e offre funzionalità premium, come il supporto all’Apple Pencil.

iPad nona generazione

Oggi è ancora più conveniente grazie allo sconto del 15% che fa scendere il prezzo al punto più basso mai registrato su Amazon. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. A questo prezzo è davvero un affare: un tablet multifunzione, in grado di trasformarsi in un compagno di lavoro, oppure in un dispositivo dove giocare o vedere le proprie serie TV preferite. Il modello in offerta è quello Wi-Fi con 64GB di memoria a disposizione, perfetto per installare tutte le proprie app preferite e anche per registrare video (il comparto fotografico è stato rivisto rispetto ai modelli precedenti).

iPad nona generazione: le caratteristiche e le funzionalità

L’iPad di nona generazione è il tablet ideale per tutti coloro che vogliono un dispositivo funzionale, versatile, potente, ma a un prezzo abbordabile. Nell’ultima generazione del suo tablet di punta, Apple ha introdotto novità sostanziali, partendo da uno schermo che garantisce ottimi colori.

L’iPad ha un display da 10,2" con tecnologia True Tone che adatta in automatico la luminosità in base alla luce esterna, in modo che possa sempre essere visto nel modo migliore. Le dimensioni lo rendono perfetto sia per lavorare (accoppiato con la keyboard Apple, che può essere acquistata sempre su Amazon), sia per vedere le proprie serie TV preferite oppure per giocare. A bordo troviamo il chipset A13 Bionic che assicura ottime prestazioni grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. La memoria a disposizione è di 64GB.

Nuovo è anche il comparto fotografico. Nella parte frontale abbiamo una fotocamera da 12MP che può essere utilizzata anche per fare le videochiamate, mentre il sensore posteriore è da 8MP e supporta la realtà aumentata. Per migliorare la produttività, questo modello di iPad supporta anche l’utilizzo dell’Apple Pencil, un accessorio fondamentale per i creativi e per chi ama disegnare.

A bordo c’è l’ultima versione di iPadOS, il sistema operativo di Apple pensato appositamente per il tablet e che integra funzionalità esclusive. A breve arriverà anche l’ultimo aggiornamento del sistema operativo che porterà con sé nuove feature.

iPad nona generazione in offerta: prezzo e sconto

Super offerta per l’iPad di nona generazione che troviamo su Amazon a un prezzo di 329€ grazie allo sconto del 15%. Acquistandolo oggi si risparmiano 60€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 65,80€ al mese. Può sembrare uno sconto basso, ma ricordiamo sempre che si tratta di un dispositivo Apple ed è già complicato trovarli in promo. Il tablet viene venduto e spedito direttamente da Apple e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore per i clienti Amazon Prime.

iPad nona generazione