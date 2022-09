IPhone 14 Pro è un successo, iPhone 14 Plus no: Apple cambia programmi per Natale

A circa due settimane dalla presentazione dei nuovi iPhone 14, e a pochi giorni dalla chiusura dei preordini e dall’inizio delle spedizioni, Apple inizia a tirare le somme e a pianificare i prossimi mesi, che culmineranno con gli acquisti di Natale. Non tutti gli iPhone, però, stanno riscuotendo la stessa accoglienza: al momento la tendenza delle vendite è a favore dell’iPhone 14 Pro, mentre sono ancora scarse le vendite di Phone 14 Plus.

Uno dei motivi di questa tendenza, probabilmente, è da ricercare nel fatto che i primi acquirenti di iPhone sono di solito i fan più accaniti e coloro che aspettavano l’uscita del nuovo modello per cambiare uno smartphone datato, usato fino ad oggi anche (se non soprattutto) per lavoro. A loro, d’altronde, sono rivolti i modelli Pro e lo, come previsto, li stanno comprando senza badare al prezzo. Tuttavia, Apple guarda già avanti e prova a immaginare quali iPhone venderà di più nei prossimi mesi.

Aumentata la produzione di iPhone 14 Pro

L’analista del settore Ming-Chi Kuo in 5 tweet rivela che Apple ha chiesto a uno dei suoi produttori di modificare le linee di produzione passando da iPhone 14 a iPhone 14 Pro proprio nell’ultimo trimestre 2022, ossia ottobre, novembre e dicembre.

Sempre secondo le indiscrezioni (non confermate, ma dicerto credibili vista la fonte) di Ming-Chi Kuo l’incremento corrisponderebbe al 10% di pezzi spediti. Ma ovviamente non sarà coinvolto il singolo produttore, bensì tutta la catena di produzione e approvvigionamento.

Ciò vuol dire, in buona sostanza, che iPhone 14 Pro ha al momento una domanda superiore del 10% rispetto al previsto e che, contemporaneamente, iPhone 14 Plus vende il 10% in meno di quanto sperasse Apple. Le linee produttive, infatti, sono sature e la coperta è corta: per produrre più iPhone 14 Pro bisogna ridurre la produzione di un altro modello.

Le novità su iPhone 14 Pro che sono piaciute

Nella gamma iPhone 14 Apple ha apportato alcune modifiche solo sui modelli Pro, mantenendo l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Plus con il SoC e lo schermo dell’anno scorso: rispettivamente l’Apple A15 Bionic e il display Super Retina (da 6,1 pollici su iPhone 14 e da 6,7 pollici sull’inedito iPhone 14 Plus). Molto simili anche le batterie.

Al contrario, i modelli di iPhone 14 Pro offrono diverse novità come la funzione del display Always on, il nuovissimo sensore fotografico da 48 MP e la Dynamic Island, il notch a isola che rappresenta la principale caratteristica dei modelli iPhone 14 Pro e Pro Max. Accolta non sempre con entusiasmo ma certamente destinata a essere usata sempre di più con l’arrivo di nuove app che la sfruttano a dovere.