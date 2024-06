K-mania: arriva Jinny's Kitchen 2, un viaggio tra star e cucina coreane

Il reality show sudcoreano Jinny’s Kitchen torna con la seconda stagione, che non sarà più in Messico: ecco attori del cast, location e data di uscita

Al cinema, in tv, nella musica e anche a tavola: la K-mania colpisce su tutti i fronti. Per chi vuole tuffarsi in un nuovo viaggio alla scoperta della cucina sudcoreana c’è una buona notizia: Jinny’s Kitchen, show unscripted made in Corea del Sud, sta per tornare su Prime Video con la seconda stagione. La prima stagione del reality show, noto anche come Seojin’s Korean Street Food, è composta da undici episodi ed è andata in onda in tv in Corea del Sud nel febbraio 2023, mentre la piattaforma di Amazon si è occupata della distribuzione a livello internazionale.

Cos’è e di cosa parla Jinny’s Kitchen

Jinny’s Kitchen è uno spin-off di Youn’s Kitchen, un altro reality show sudcoreano che è andato in onda tra il 2017 e il 2018. Il programma è stato anche citato in un approfondimento da BBC, secondo la quale i reality show coreani come questo saranno «il prossimo trend culturale coreano».

In questo show spin-off Lee Seo-jin, che nella serie originale lavorava nella ristorazione come manager sotto la guida di Youn, diventa finalmente proprietario di un ristorante.

Il locale in questione – Jinny’s Kitchen, appunto – si trova nella cittadina di Bacalar, nel sud-est del Messico: l’obiettivo di Lee Seo-jin e del cast che lavora con lui è quello di far conoscere agli abitanti del posto lo street food coreano.

Cosa sappiamo di Jinny’s Kitchen 2: trailer e cast

Nella seconda stagione di Jinny’s Kitchen il cast del reality show vola a Reykjavík per aprire un nuovo ristorante e cucinare questa volta i piatti caldi e speziati della cucina coreana. Nelle nuove puntate, dunque, i clienti da convincere saranno islandesi, che possiamo immaginare essere poco avvezzi ai sapori dell’Asia Orientale.

Nel cast della stagione 2 tornano gli attori Jung Yu-mi, Park Seo-jun, Choi Woo-shik e naturalmente Lee Seo-jin. Una new entry del cast è l’attrice Ko Min-si, nota per i suoi ruoli in Smugglers e Youth of May. Tra le persone che gestiranno il nuovo ristorante in Islanda ci sarà anche V dei BTS.

Qui sotto si può vedere il trailer della stagione 2.

La nuova location nordica comporterà un bel po’ di cambiamenti: nei ruoli, nel menu e anche nella gestione della cucina. I nuovi episodi mostreranno il cast alle prese con l’allestimento del ristorante e certamente il pubblico ritroverà anche in questa stagione la divertente e irresistibile alchimia tra i vari protagonisti.

Quando esce Jinny’s Kitchen 2

Jinny’s Kitchen 2 sarà disponibile su Prime Video dal 28 giugno 2024. È prevista l’uscita di un nuovo episodio settimanalmente, ogni venerdì.