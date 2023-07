Fonte foto: Oura

La famiglia di dispositivi Galaxy di Samsung potrebbe vedere a breve l’arrivo di un prodotto inedito: si tratta di un anello smart. Il progetto è già stato al centro di vari rumor nelle ultime settimane, anche per una serie di marchi registrati da Samsung e per la presenza della voce “Ring Support” nel codice dell’ultima versione beta dell’app Samsung Health. Il nuovo Galaxy Ring, nome utilizzato da diverse fonti per indicare il progetto, sarebbe già entrato in fase di sviluppo avanzato.

La produzione del primo prototipo potrebbe già essere in corso e, di conseguenza, il lancio commerciale dell’anello potrebbe essere vicino. Con il suo nuovo progetto, Samsung andrà a sfidare lo Smart Ring di Oura (in foto) che attualmente rappresenta il punto di riferimento del neonato settore degli anelli smart.

L’anello smart di Samsung è sempre più vicino

Samsung, come anticipato dal giornale online coreano The Elec, avrebbe accelerato i programmi per il nuovo anello smart. Il Galaxy Ring, infatti, avrebbe superato la fase preliminare di progettazione per passare ad uno stadio di sviluppo successivo.

Il partner di Samsung, l’azienda giapponese Meiko, stando a quanto riporta la fonte, ha iniziato a realizzare la scheda PCB che comprende tutti i componenti elettronici dell’anello smart. Si tratta di un componente chiave per il nuovo dispositivo.

Quest’accelerazione porterà alla realizzazione di un primo prototipo del Galaxy Ring. Se tutto andrà nel modo giusto, Samsung potrà avviare la produzione di serie del suo anello smart in breve tempo. Non è escluso che Samsung possa svelare in anticipo il suo anello smart in occasione dell’evento Galaxy Unpacked, come fatto da Apple con il suo visore Vision Pro già ufficializzato nonostante il lancio programmato il prossimo anno.

L’evento in questione è in programma la prossima settimana, il 26 luglio, e porterà alla presentazione ufficiale di diverse novità per la gamma Samsung. L’azienda presenterà i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 oltre ai nuovi Galaxy Watch 6 e ai tablet Galaxy Tab S9.

Sarà quindi una presentazione molto affollata, quella del 26 luglio, ma Samsung potrebbe riservare uno spazio in chiusura per annunciare questa nuova tipologia di prodotto, salvo poi portarla effettivamente sul mercato tra qualche mese. Magari poco prima di Natale 2023.

A cosa servirà l’anello smart di Samsung

Il nuovo Galaxy Ring riprenderà alcune funzioni del Galaxy Watch, garantendo, secondo le prime anticipazioni, una maggiore precisione nella rilevazione di alcuni parametri della salute dell’utente e nel monitoraggio del sonno.

Samsung, sfruttando il suo ecosistema e l’interconnessione con gli altri dispositivi Galaxy, potrebbe arricchire le capacità del suo anello smart con ulteriori funzionalità. Per avere un’idea chiara sul progetto, però, sarà necessario attendere il primo annuncio ufficiale da parte dell’azienda. Per il momento, infatti, sul nuovo Galaxy Ring sono disponibili solo ipotesi e rumor non confermati.